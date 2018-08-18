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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9278927992809281

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 143
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:09

Не знаю хлопці, що Ви в таких будинках знайшли

https://m.youtube.com/watch?v=PryzMBBkzlg

Якість і технології будівництва прото капздец
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:13

  Первый написав:Не знаю хлопці, що Ви в таких будинках знайшли

https://m.youtube.com/watch?v=PryzMBBkzlg

Якість і технології будівництва прото капздец

Деревянные перекрытия самый лофтовый лофт. Даже отделка не нужна, завози мебель и живи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:43

  drevlyanin написав:
  UA написав:
  drevlyanin написав: а покупатели не утруждали себя анализом ситуации

Шутка года


А в чем собственно вы видите сложность перед заносом денег в ОП осведомится там же о наличии ТУ на эл. отопление , воду и канализацию, а потом потратить час-полтора времени "на поговорить" с местными о состоянии дел с коммуникациями? Форумы близлежащих ЖК почитать в конце концов. Чай не в Швейцариях живем, давно уже пора понять, что спасение утопающих...

Абсолютное большинство Инвесторов в новострой не разбираются что такое ТУ.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:58

  UA написав:
  drevlyanin написав:
А в чем собственно вы видите сложность перед заносом денег в ОП осведомится там же о наличии ТУ на эл. отопление , воду и канализацию, а потом потратить час-полтора времени "на поговорить" с местными о состоянии дел с коммуникациями? Форумы близлежащих ЖК почитать в конце концов. Чай не в Швейцариях живем, давно уже пора понять, что спасение утопающих...

Абсолютное большинство Инвесторов в новострой не разбираются что такое ТУ.


Тут я согласен, только кто им Рабинович? В фейсбучиках сидеть время есть, а хоть немного узнать
о месте, куда деньги несут, нету?
drevlyanin
 
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