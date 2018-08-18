Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав: а покупатели не утруждали себя анализом ситуации
Шутка года
А в чем собственно вы видите сложность перед заносом денег в ОП осведомится там же о наличии ТУ на эл. отопление , воду и канализацию, а потом потратить час-полтора времени "на поговорить" с местными о состоянии дел с коммуникациями? Форумы близлежащих ЖК почитать в конце концов. Чай не в Швейцариях живем, давно уже пора понять, что спасение утопающих...
Абсолютное большинство Инвесторов в новострой не разбираются что такое ТУ.
drevlyanin написав: А в чем собственно вы видите сложность перед заносом денег в ОП осведомится там же о наличии ТУ на эл. отопление , воду и канализацию, а потом потратить час-полтора времени "на поговорить" с местными о состоянии дел с коммуникациями? Форумы близлежащих ЖК почитать в конце концов. Чай не в Швейцариях живем, давно уже пора понять, что спасение утопающих...
Абсолютное большинство Инвесторов в новострой не разбираются что такое ТУ.
Тут я согласен, только кто им Рабинович? В фейсбучиках сидеть время есть, а хоть немного узнать о месте, куда деньги несут, нету? Умиляет ситуация, когда новый человек заходит на какой либо форум ЖК, и простодушно спрашивает совета: стоит ли сюда вкладываться? Напомнило ситуацию из кажется 84-го: универмаг Украина, очередь-привезли, недавно появившиеся, транзисторные цветные ТВ львовского завода, все за ними, и тут выходит какой то мужичек и задает вопрос продавцу-подскажи мол дорогой, какой телик стоит взять? Тот в ответ, не моргнув глазом, конечно ламповый!