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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9279928092819282>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 143
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:09

Не знаю хлопці, що Ви в таких будинках знайшли

https://m.youtube.com/watch?v=PryzMBBkzlg

Якість і технології будівництва прото капздец
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:13

  Первый написав:Не знаю хлопці, що Ви в таких будинках знайшли

https://m.youtube.com/watch?v=PryzMBBkzlg

Якість і технології будівництва прото капздец

Деревянные перекрытия самый лофтовый лофт. Даже отделка не нужна, завози мебель и живи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:43

  drevlyanin написав:
  UA написав:
  drevlyanin написав: а покупатели не утруждали себя анализом ситуации

Шутка года


А в чем собственно вы видите сложность перед заносом денег в ОП осведомится там же о наличии ТУ на эл. отопление , воду и канализацию, а потом потратить час-полтора времени "на поговорить" с местными о состоянии дел с коммуникациями? Форумы близлежащих ЖК почитать в конце концов. Чай не в Швейцариях живем, давно уже пора понять, что спасение утопающих...

Абсолютное большинство Инвесторов в новострой не разбираются что такое ТУ.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:58

  UA написав:
  drevlyanin написав:
А в чем собственно вы видите сложность перед заносом денег в ОП осведомится там же о наличии ТУ на эл. отопление , воду и канализацию, а потом потратить час-полтора времени "на поговорить" с местными о состоянии дел с коммуникациями? Форумы близлежащих ЖК почитать в конце концов. Чай не в Швейцариях живем, давно уже пора понять, что спасение утопающих...

Абсолютное большинство Инвесторов в новострой не разбираются что такое ТУ.


Тут я согласен, только кто им Рабинович? В фейсбучиках сидеть время есть, а хоть немного узнать
о месте, куда деньги несут, нету? Умиляет ситуация, когда новый человек заходит на какой либо форум ЖК, и простодушно спрашивает совета: стоит ли сюда вкладываться? Напомнило ситуацию из
кажется 84-го: универмаг Украина, очередь-привезли, недавно появившиеся, транзисторные цветные ТВ львовского завода, все за ними, и тут выходит какой то мужичек и задает вопрос продавцу-подскажи мол дорогой, какой телик стоит взять? Тот в ответ, не моргнув глазом, конечно ламповый!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:49

  Первый написав:Не знаю хлопці, що Ви в таких будинках знайшли

https://m.youtube.com/watch?v=PryzMBBkzlg

Якість і технології будівництва прото капздец

Смотря сколько за это щастя заплатить. Понравилась уверенность автора видео в том, что на месте здания будет фонтан.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Понравилась уверенность автора видео в том, что на месте здания будет фонтан.

Дык, уже. Это ж новая модная льокация возле м. Арсенальная (Никольские ворота). Неужели не были?
Вы точно в Киеве живёте?
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:20

  drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:В Ірпені район Університетської - другу добу без світла: у чому причина
Відучора, 10 січня, близько 25 будинків в районі парку Центрального залишилося без світла.

Як вдалося з’ясувати редакції «04597, причиною тому став різкий стрибок напруги на понижуючій підстанції по вулиці Північній в Ірпені, через що перегорів кабель по вулиці Українській в районі ЖК "Версаль".

ранку на місце події виїхала експертна лабораторія, яка виявила місце пошкодження кабелю. Зараз його розкопують та приступають до виконання робіт по усуненню пошкодження кабелю.

За інформацією ДТЕК ремонтні роботи мають завершитися вже сьогодні. Тим часом, у соцмережах ірпінчани обурюються, що такі відключення світла в місті відбуваються дедалі частіше.

https://www.04597.com.ua/news/3301013/v ... MhOcmhzxKk


Грешно смеяться над "счастливыми новоселами", но бляха все же давно катилось к такому.
Ирпенские власти на такую застройку смотрели сквозь пальцы а покупатели не утруждали себя анализом ситуации. В Киеве возможно повторение истории-у ДИМа все текущие проекты с электроотоплением.

сподіваюсь, ірпіньська флудьорша-самокатчиця хоча би день не буде флудити)))
без електроенергії - ні туди і ні сюди)))

  kingkongovets написав:«Со вчерашнего вечера (10/01/2022) 25 многоэтажек города Ирпень находятся без света. Это уже в третий раз за последнюю неделю. Каждое отключение длится более 12 часов. В домах проживают дети, пенсионеры, инвалиды. В квартирах не работает отопление, в цоколях, кроме этого, также невозможно приготовить еду, не работает канализация (ибо все от электричества). Идут морозы. Люди брошены на произвол судьбы. Кто виноват?»

В Радянській Армії мене вчили - якщо ти маєш проблеми - ти сам в цьому винен. Треба думати ДО, а не ПІСЛЯ.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В Радянській Армії мене вчили - якщо ти маєш проблеми - ти сам в цьому винен. Треба думати ДО, а не ПІСЛЯ.

Так це ж я Вас ганяв з такими словами. :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:51

  Frant написав:В Радянській Армії мене вчили - якщо ти маєш проблеми - ти сам в цьому винен. Треба думати ДО, а не ПІСЛЯ.


Верно, нужно было каждому жителю подсуетится и провести каждый в свою квартиру еще один кабель от другой независимой ТП, и на балконах поставить дизельные генераторы, ну и скважины себе набурить во дворе. :) Ну или вообще не покупать новострои, так как у всех "забудовникiв" проблемы схожие(у кого-то ж. с электрикой, у кого-то с газом, у кого-то с отоплением, водой, канализацией, парковкой, территорией). Это вам диванному эксперту понятно, что покупать нужно комплекс, в котором все идеально. Но существуют ли такие?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:57

  Евгений Н. написав:
  Frant написав:В Радянській Армії мене вчили - якщо ти маєш проблеми - ти сам в цьому винен. Треба думати ДО, а не ПІСЛЯ.


Верно, нужно было каждому жителю подсуетится и провести каждый в свою квартиру еще один кабель от другой независимой ТП, и на балконах поставить дизельные генераторы, ну и скважины себе набурить во дворе. :) Ну или вообще не покупать новострои, так как у всех "забудовникiв" проблемы схожие(у кого-то ж. с электрикой, у кого-то с газом, у кого-то с отоплением, водой, канализацией, парковкой, территорией). Это вам диванному эксперту понятно, что покупать нужно комплекс, в котором все идеально. Но существуют ли такие?

Ви в Ірпіні живете?
Не страждайте)))
Зима закінчиться - стане тепліше.
Продасте свою прелесць, додасте трохи коштів - і купите 2к "хрущовку" на Воскресенці, "біля метро"))) там немає глобальних перебоїв з електроенергію, і громадський транспорт поруч))) :mrgreen:
  Евгений Н. написав:Это вам понятно, что покупать нужно комплекс, в котором все идеально. Но существуют ли такие?

Звісно, що такі будинки в Києві є.
Проте квартири в них коштують не 20 000 і не 30 000 доларів, як говнобуди в Єпенях. :mrgreen:
Frant
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