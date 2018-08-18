Додано: Сер 12 січ, 2022 09:51

Frant написав: В Радянській Армії мене вчили - якщо ти маєш проблеми - ти сам в цьому винен. Треба думати ДО, а не ПІСЛЯ. В Радянській Армії мене вчили - якщо ти маєш проблеми - ти сам в цьому винен. Треба думати ДО, а не ПІСЛЯ.

Верно, нужно было каждому жителю подсуетится и провести каждый в свою квартиру еще один кабель от другой независимой ТП, и на балконах поставить дизельные генераторы, ну и скважины себе набурить во дворе.Ну или вообще не покупать новострои, так как у всех "забудовникiв" проблемы схожие(у кого-то ж. с электрикой, у кого-то с газом, у кого-то с отоплением, водой, канализацией, парковкой, территорией). Это вам диванному эксперту понятно, что покупать нужно комплекс, в котором все идеально. Но существуют ли такие?