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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9279928092819282

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 143
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:05

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Евгений Н. написав:Верно, нужно было каждому жителю подсуетится и провести каждый в свою квартиру еще один кабель от другой независимой ТП, и на балконах поставить дизельные генераторы, ну и скважины себе набурить во дворе. :) Ну или вообще не покупать новострои, так как у всех "забудовникiв" проблемы схожие(у кого-то ж. с электрикой, у кого-то с газом, у кого-то с отоплением, водой, канализацией, парковкой, территорией). Это вам диванному эксперту понятно, что покупать нужно комплекс, в котором все идеально. Но существуют ли такие?


желание «сделать всех разом»(с) всегда вылезает потом боком, думать надо о последствиях своей экономии просто
ведь альтернатива ж всегда тока одна - либо хрущ в киеве, либо лубочный нахалстрой в ипенях, верно?)
но то таке, то уже ваши проблемы и вем с ними жить, главное шо вы довольны своим выбором
по выделенному - НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!
немало людей уже погибли (задохнулись от выхлопов) от таких вот хитросделанных соседей
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 12 січ, 2022 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:07

  airmax78 написав:
  Первый написав:Не знаю хлопці, що Ви в таких будинках знайшли

https://m.youtube.com/watch?v=PryzMBBkzlg

Якість і технології будівництва прото капздец

Смотря сколько за это щастя заплатить. Понравилась уверенность автора видео в том, что на месте здания будет фонтан.

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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:37

  kingkongovets написав:
Евгений Н. написав:Верно, нужно было каждому жителю подсуетится и провести каждый в свою квартиру еще один кабель от другой независимой ТП, и на балконах поставить дизельные генераторы, ну и скважины себе набурить во дворе. :) Ну или вообще не покупать новострои, так как у всех "забудовникiв" проблемы схожие(у кого-то ж. с электрикой, у кого-то с газом, у кого-то с отоплением, водой, канализацией, парковкой, территорией). Это вам диванному эксперту понятно, что покупать нужно комплекс, в котором все идеально. Но существуют ли такие?


желание «сделать всех разом»(с) всегда вылезает потом боком, думать надо о последствиях своей экономии просто
ведь альтернатива ж всегда тока одна - либо хрущ в киеве, либо лубочный нахалстрой в ипенях, верно?)
но то таке, то уже ваши проблемы и вем с ними жить, главное шо вы довольны своим выбором
по выделенному - НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!
немало людей уже погибли (задохнулись от выхлопов) от таких вот хитросделанных соседей

Не получится убить соседей таким образом при всем желании это сделать.
Зима, окна закрыты.Даже с открытыми окнами у соседей - не помрут, невозможно через форточку достичь смертельной концентрации СО. Максимум - неприятный запах. Чтобы что то случилось, надо генератор поставить прямо у них в жилой комнате и их не выпускать оттуда.
ЗЫ Я не сторонник генераторов на балконе если что :)
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:42

  Investor_K написав:
  Frant написав:В Радянській Армії мене вчили - якщо ти маєш проблеми - ти сам в цьому винен. Треба думати ДО, а не ПІСЛЯ.

Так це ж я Вас ганяв з такими словами. :D

Значит вы в одной роте служили?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:43

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:думаю о подобном стоит знать и любителям купить самострой в чс киева, там же у них не только света сейчас нет, там не работает и водопровод

в самостроях ЧС Киева кроме проблем с электричеством не редкость канализация типа выгребная яма и вода из скважины
только вот вопрос кто обслуживает эти самострои и какая цена вопроса
но это "счастливые новоселы" узнают пАпизже
и куда они побегут когда пропадет вода в кране и какахи начнут течь возле дома?)))

О, як багато практиків з практичним досвідом по самостроям в чс Києва.
Арендуєте? Здаєте в оренду? Невже будуєте? Чи як Долярчик, ще не знаєте за хвилину до перевороту думок?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:47

  Первый написав:Не знаю хлопці, що Ви в таких будинках знайшли

https://m.youtube.com/watch?v=PryzMBBkzlg

Якість і технології будівництва прото капздец

Якісь іпеня Ірпеня.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:49

  UA написав:
  drevlyanin написав:
  UA написав:
А в чем собственно вы видите сложность перед заносом денег в ОП осведомится там же о наличии ТУ на эл. отопление , воду и канализацию, а потом потратить час-полтора времени "на поговорить" с местными о состоянии дел с коммуникациями? Форумы близлежащих ЖК почитать в конце концов. Чай не в Швейцариях живем, давно уже пора понять, что спасение утопающих...

Абсолютное большинство Инвесторов в новострой не разбираются что такое ТУ.

та мають у всьому розбиратися, у говнобанках (а не НБУ),
в новобудовах (а не ДАБІ), в ТУ ... у всьому... питання тоді для чого держава і державні органи.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  kingkongovets написав:
Евгений Н. написав:Верно, нужно было каждому жителю подсуетится и провести каждый в свою квартиру еще один кабель от другой независимой ТП, и на балконах поставить дизельные генераторы, ну и скважины себе набурить во дворе. :) Ну или вообще не покупать новострои, так как у всех "забудовникiв" проблемы схожие(у кого-то ж. с электрикой, у кого-то с газом, у кого-то с отоплением, водой, канализацией, парковкой, территорией). Это вам диванному эксперту понятно, что покупать нужно комплекс, в котором все идеально. Но существуют ли такие?


желание «сделать всех разом»(с) всегда вылезает потом боком, думать надо о последствиях своей экономии просто
ведь альтернатива ж всегда тока одна - либо хрущ в киеве, либо лубочный нахалстрой в ипенях, верно?)
но то таке, то уже ваши проблемы и вем с ними жить, главное шо вы довольны своим выбором
по выделенному - НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!
немало людей уже погибли (задохнулись от выхлопов) от таких вот хитросделанных соседей

Не получится убить соседей таким образом при всем желании это сделать.
Зима, окна закрыты.Даже с открытыми окнами у соседей - не помрут, невозможно через форточку достичь смертельной концентрации СО. Максимум - неприятный запах. Чтобы что то случилось, надо генератор поставить прямо у них в жилой комнате и их не выпускать оттуда.
ЗЫ Я не сторонник генераторов на балконе если что :)


поверьте, я таких случаев зимой 14-15 на донбассе насмотрелся немало, повторяю - не вздумайте и не допускайте, чтобы это делали соседи

зы:
и речь даже не о дизельных, то вообще трактора, которые надо ставить в отдельных подземных бункерах с трубами, а об обычных бензиновых дырчиках, которые вообще почти не слышны и типа вообще почти не пахнут
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 12 січ, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:52

  UA написав:Абсолютное большинство Инвесторов в новострой не разбираются что такое ТУ.

Ну, так це ж ясно чому! ТУ-шки в нас вже 100500 роців не літають...

Це тіки в кацапів ще Є трішки...

зи. років 10 тому летів 154 тушкою в Шарік, після посадки побачив, що один з двигунів трішки димітьсі... було стрьомно!
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:52

vitaliian З ноутбука пишете?
Через мобільний інтернет???
Як воно - без електроенергії взимку???
Їжу - на дровах грієте?

P.S. Шуба згодиться - можна в квартирі вдягнути, тепліше буде. :oops:
Зрозуміли,чому "Дешева рибка- погана юшка!" ??? :mrgreen:
Frant
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