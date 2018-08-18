Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Яке відношення ціни квартири до стану комунікацій? В Києві що нові водогони, каналізація, трансформаторні підстанції, колектори, лінії електропередач, мостів, труби і проводка в тих же хрущах/панельках?
как раз прямое. бумажные разрешения ещё не гарантия что всё подключат по человечески а не на временных схемах, потом застройщик испарится а люди будут плакать и платить за "правильное подключение". По Киеву много примеров. Временная схема неплохой бизнес, в цену э/э можно включить свой интерес, ну вы поняли.
flyman написав:Яке відношення ціни квартири до стану комунікацій? В Києві що нові водогони, каналізація, трансформаторні підстанції, колектори, лінії електропередач, мостів, труби і проводка в тих же хрущах/панельках? Думаєш еліта в ТТ не може сидіти без води/газу/електрики?
какое отношение к цене квартиры имеет состояние коммуникаций понимают все, кроме тебя а вот какое отношение имеет чс на кардачах к пешеходной доступности к святошинско-броварской ветке метро понятно тока тебе как и то, какое отношение к жилью имеют твои кладовки с окнами
вот тока нафига ты так упорно напоминаешь шо живешь в своей собственной вселенной и полностью лишен социальной адаптации?
ти ще доктор і лікуєш? по суті КРЖН є що сказати? 20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро. Це не Москва. Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно. Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.
flyman написав:Яке відношення ціни квартири до стану комунікацій? В Києві що нові водогони, каналізація, трансформаторні підстанції, колектори, лінії електропередач, мостів, труби і проводка в тих же хрущах/панельках? Думаєш еліта в ТТ не може сидіти без води/газу/електрики?
какое отношение к цене квартиры имеет состояние коммуникаций понимают все, кроме тебя а вот какое отношение имеет чс на кардачах к пешеходной доступности к святошинско-броварской ветке метро понятно тока тебе как и то, какое отношение к жилью имеют твои кладовки с окнами
вот тока нафига ты так упорно напоминаешь шо живешь в своей собственной вселенной и полностью лишен социальной адаптации?
ти ще доктор і лікуєш? по суті КРЖН є що сказати? 20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро. Це не Москва. Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно. Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.
наивный тернопольский хлоп, живущий в бучанском подвале, рассказывает киевлянину шо такое пешеходная доступность к метро в киеве бгггг шо ты там за грибы в своем подвале растишь, флай?
"А теперь я бреду по дворам позняков, по дешевым супермаркетам и по рынкам... по придорожным кафешкам и маленьким базарчикам при дороге... мимо маленьких парикмахерских и кофеен... вдоль когда-то кишевших людьми торговых центров.
Вчера тут был киоск маслозавода... закрыт... тут была пекаренка.... закрыта... тут была парикмахерская, но уже нет 2х кресел... маленький генделык во дворе - плачет владелица...
Аренда, аренда, аренда.... пестрят объявления на пустых глазницах витрин... Сдается, сдается, сдается - бесстыже сообщает мне страна с заколоченных яток..."
flyman написав:20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро. Це не Москва. Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно. Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.
Справді, не Москва, Київ набагато менший і менш населений, і для Києва 20+ хв пішки до метро це реально далеко. І кількість введених станцій тут ні до чого взагалі.
"А теперь я бреду по дворам позняков, по дешевым супермаркетам и по рынкам... по придорожным кафешкам и маленьким базарчикам при дороге... мимо маленьких парикмахерских и кофеен... вдоль когда-то кишевших людьми торговых центров.
Вчера тут был киоск маслозавода... закрыт... тут была пекаренка.... закрыта... тут была парикмахерская, но уже нет 2х кресел... маленький генделык во дворе - плачет владелица...
Аренда, аренда, аренда.... пестрят объявления на пустых глазницах витрин... Сдается, сдается, сдается - бесстыже сообщает мне страна с заколоченных яток..."
интересно, а за кого весной 19го голосовала эта плачущая владелица генделыка во дворе? за кого голосовали все эти долярчики? ничего, побольше поплачут - поменьше поссат