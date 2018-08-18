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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9281928292839284>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:33

  Унуноктий написав:3к сдать нереально, то три девочки, то три мальчика(

А ты трансов ищешь, или что не так? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:37

  Faceless написав:
  Унуноктий написав:3к сдать нереально, то три девочки, то три мальчика(

А ты трансов ищешь, или что не так? :mrgreen:

Наверное хочет сдать семье.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:41

  Унуноктий написав:3к сдать нереально, то три девочки, то три мальчика(

Я сдаю коммерцию трем девочкам, всё супер. Трем мальчикам бы стреманулся, в случае разборок пришлось бы искать поддержку, обычно сам все вопросы решаю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Яке відношення ціни квартири до стану комунікацій?
В Києві що нові водогони, каналізація, трансформаторні підстанції, колектори, лінії електропередач, мостів, труби і проводка в тих же хрущах/панельках?
как раз прямое. бумажные разрешения ещё не гарантия что всё подключат по человечески а не на временных схемах, потом застройщик испарится а люди будут плакать и платить за "правильное подключение". По Киеву много примеров. Временная схема неплохой бизнес, в цену э/э можно включить свой интерес, ну вы поняли.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:53

  kingkongovets написав:
flyman написав:Яке відношення ціни квартири до стану комунікацій?
В Києві що нові водогони, каналізація, трансформаторні підстанції, колектори, лінії електропередач, мостів, труби і проводка в тих же хрущах/панельках?
Думаєш еліта в ТТ не може сидіти без води/газу/електрики?


какое отношение к цене квартиры имеет состояние коммуникаций понимают все, кроме тебя
а вот какое отношение имеет чс на кардачах к пешеходной доступности к святошинско-броварской ветке метро понятно тока тебе
как и то, какое отношение к жилью имеют твои кладовки с окнами

вот тока нафига ты так упорно напоминаешь шо живешь в своей собственной вселенной и полностью лишен социальной адаптации?

ти ще доктор і лікуєш?
по суті КРЖН є що сказати?
20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро.
Це не Москва.
Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно.
Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:Яке відношення ціни квартири до стану комунікацій?
В Києві що нові водогони, каналізація, трансформаторні підстанції, колектори, лінії електропередач, мостів, труби і проводка в тих же хрущах/панельках?
Думаєш еліта в ТТ не може сидіти без води/газу/електрики?


какое отношение к цене квартиры имеет состояние коммуникаций понимают все, кроме тебя
а вот какое отношение имеет чс на кардачах к пешеходной доступности к святошинско-броварской ветке метро понятно тока тебе
как и то, какое отношение к жилью имеют твои кладовки с окнами

вот тока нафига ты так упорно напоминаешь шо живешь в своей собственной вселенной и полностью лишен социальной адаптации?

ти ще доктор і лікуєш?
по суті КРЖН є що сказати?
20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро.
Це не Москва.
Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно.
Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.


наивный тернопольский хлоп, живущий в бучанском подвале, рассказывает киевлянину шо такое пешеходная доступность к метро в киеве
бгггг
шо ты там за грибы в своем подвале растишь, флай?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:09

https://t.me/MihaAnarchyst/2840

Пост жителя ПОХ

"А теперь я бреду по дворам позняков, по дешевым супермаркетам и по рынкам... по придорожным кафешкам и маленьким базарчикам при дороге... мимо маленьких парикмахерских и кофеен... вдоль когда-то кишевших людьми торговых центров.

Вчера тут был киоск маслозавода... закрыт... тут была пекаренка.... закрыта... тут была парикмахерская, но уже нет 2х кресел... маленький генделык во дворе - плачет владелица...

Аренда, аренда, аренда.... пестрят объявления на пустых глазницах витрин... Сдается, сдается, сдается - бесстыже сообщает мне страна с заколоченных яток..."
Foridm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро.
Це не Москва.
Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно.
Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.

Справді, не Москва, Київ набагато менший і менш населений, і для Києва 20+ хв пішки до метро це реально далеко. І кількість введених станцій тут ні до чого взагалі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Foridm написав:https://t.me/MihaAnarchyst/2840

Пост жителя ПОХ

"А теперь я бреду по дворам позняков, по дешевым супермаркетам и по рынкам... по придорожным кафешкам и маленьким базарчикам при дороге... мимо маленьких парикмахерских и кофеен... вдоль когда-то кишевших людьми торговых центров.

Вчера тут был киоск маслозавода... закрыт... тут была пекаренка.... закрыта... тут была парикмахерская, но уже нет 2х кресел... маленький генделык во дворе - плачет владелица...

Аренда, аренда, аренда.... пестрят объявления на пустых глазницах витрин... Сдается, сдается, сдается - бесстыже сообщает мне страна с заколоченных яток..."
интересно, а за кого весной 19го голосовала эта плачущая владелица генделыка во дворе?
за кого голосовали все эти долярчики?
ничего, побольше поплачут - поменьше поссат
Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:19

kingkongovets Наверное, нагнетает. На Оболони такой безнадеги не заметил... Наоборот, есть все, разве что кроме театра.
Foridm
 
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