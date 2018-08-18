Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"А теперь я бреду по дворам позняков, по дешевым супермаркетам и по рынкам... по придорожным кафешкам и маленьким базарчикам при дороге... мимо маленьких парикмахерских и кофеен... вдоль когда-то кишевших людьми торговых центров.
Вчера тут был киоск маслозавода... закрыт... тут была пекаренка.... закрыта... тут была парикмахерская, но уже нет 2х кресел... маленький генделык во дворе - плачет владелица...
Аренда, аренда, аренда.... пестрят объявления на пустых глазницах витрин... Сдается, сдается, сдается - бесстыже сообщает мне страна с заколоченных яток..."
интересно, а за кого весной 19го голосовала эта плачущая владелица генделыка во дворе? за кого голосовали все эти долярчики? ничего, побольше поплачут - поменьше поссат
Foridm написав:kingkongovets Наверное, нагнетает. На Оболони такой безнадеги не заметил... Наоборот, есть все, разве что кроме театра.
Если бы блохеры не нагнетали и не преувеличиввли, либо не прибрехивали и не преукрашали, то у них не было бы много подписчиков. Их подписчики не хотят видеть реальную картину, они ищут то, что подтверждало бы их убеждения. Потому нытики, неудачники и соплежуи и слетаются на подобное
flyman написав:20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро. Це не Москва. Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно. Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.
Справді, не Москва, Київ набагато менший і менш населений, і для Києва 20+ хв пішки до метро це реально далеко. І кількість введених станцій тут ні до чого взагалі.
80% житла КРЖН находиться в дупі Києва, так що з Бучі ліпша логістика тіла, чим з 80% Києва, де ШРТ ніколи не було і не буде, ніколи-ніколи. А київська прописка ... хіба для продовольчих карт та інших подачок. Хоча можу прописатися в одній з кавалірок і стати корінним куянином, як ККЦ, і крутити понаїхавшим Сєрж-икам дулі. Але нащо, якщо можу працювати віддалено, аби був якісний інтернет та електоенергія?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 січ, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Foridm написав:kingkongovets Наверное, нагнетает. На Оболони такой безнадеги не заметил... Наоборот, есть все, разве что кроме театра.
Если бы блохеры не нагнетали и не преувеличиввли, либо не прибрехивали и не преукрашали, то у них не было бы много подписчиков. Их подписчики не хотят видеть реальную картину, они ищут то, что подтверждало бы их убеждения. Потому нытики, неудачники и соплежуи и слетаются на подобное
не ну, древнего юлькиного пиараста чаплыгу воспринимать всерьез - то ваще диагноз, но вот ситуация с рро в микробизнесе аховая, ядерный зелин элехторал зробыв сэбэ разом классически
flyman написав:20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро. Це не Москва. Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно. Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.
Справді, не Москва, Київ набагато менший і менш населений, і для Києва 20+ хв пішки до метро це реально далеко. І кількість введених станцій тут ні до чого взагалі.
80% житла КРЖН находиться в дупі Києва, так що з Бучі ліпша логістика тіла, чим з 80% Києва, де ШРТ ніколи не було і не буде, ніколи-ніколи. А київська прописка ... хіба для продовольчих карт та інших подачок.
Про 80% житла брехня, тут нема про що й казати. Звідки ліпша логістика перевіряжться нескладно, і Буча більш-менш буде виглядати тільки при наявності авто і не в годину пік, а так - еквівалент віддалених кварталів Троєщини
kingkongovets написав:вот тока нафига ты так упорно напоминаешь шо живешь в своей собственной вселенной и полностью лишен социальной адаптации?
Реальность - довольно субъективная штука.
можно поспорить пару страниц и об этом а можно просто зарабатыаать и упрощать себе жизнь используя правильное понимание реальности, а не сублимировать о киеве из бучанских подвалов и не флудить об этом на форумах о киевской недвиге