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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9281928292839284

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:23

  Foridm написав:kingkongovets Наверное, нагнетает. На Оболони такой безнадеги не заметил... Наоборот, есть все, разве что кроме театра.

та да, я читал и тоже рыдал вместе со всей маршруткой. Хотя как раз сегодня бабки базарные кажется объявили бойкот народу. Наверное, холодно
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:24

  kingkongovets написав:
Foridm написав:https://t.me/MihaAnarchyst/2840

Пост жителя ПОХ

"А теперь я бреду по дворам позняков, по дешевым супермаркетам и по рынкам... по придорожным кафешкам и маленьким базарчикам при дороге... мимо маленьких парикмахерских и кофеен... вдоль когда-то кишевших людьми торговых центров.

Вчера тут был киоск маслозавода... закрыт... тут была пекаренка.... закрыта... тут была парикмахерская, но уже нет 2х кресел... маленький генделык во дворе - плачет владелица...

Аренда, аренда, аренда.... пестрят объявления на пустых глазницах витрин... Сдается, сдается, сдается - бесстыже сообщает мне страна с заколоченных яток..."
интересно, а за кого весной 19го голосовала эта плачущая владелица генделыка во дворе?
за кого голосовали все эти долярчики?
ничего, побольше поплачут - поменьше поссат
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де Прохожий?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Foridm написав:kingkongovets Наверное, нагнетает. На Оболони такой безнадеги не заметил... Наоборот, есть все, разве что кроме театра.
Если бы блохеры не нагнетали и не преувеличиввли, либо не прибрехивали и не преукрашали, то у них не было бы много подписчиков. Их подписчики не хотят видеть реальную картину, они ищут то, что подтверждало бы их убеждения. Потому нытики, неудачники и соплежуи и слетаются на подобное
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:27

  Faceless написав:
flyman написав:20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро.
Це не Москва.
Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно.
Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.

Справді, не Москва, Київ набагато менший і менш населений, і для Києва 20+ хв пішки до метро це реально далеко. І кількість введених станцій тут ні до чого взагалі.

80% житла КРЖН находиться в дупі Києва, так що з Бучі ліпша логістика тіла, чим з 80% Києва, де ШРТ ніколи не було і не буде, ніколи-ніколи.
А київська прописка ... хіба для продовольчих карт та інших подачок.
Хоча можу прописатися в одній з кавалірок і стати корінним куянином, як ККЦ, і крутити понаїхавшим Сєрж-икам дулі. Але нащо, якщо можу працювати віддалено, аби був якісний інтернет та електоенергія?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 січ, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вот тока нафига ты так упорно напоминаешь шо живешь в своей собственной вселенной и полностью лишен социальной адаптации?

Реальность - довольно субъективная штука.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
Foridm написав:kingkongovets Наверное, нагнетает. На Оболони такой безнадеги не заметил... Наоборот, есть все, разве что кроме театра.
Если бы блохеры не нагнетали и не преувеличиввли, либо не прибрехивали и не преукрашали, то у них не было бы много подписчиков. Их подписчики не хотят видеть реальную картину, они ищут то, что подтверждало бы их убеждения. Потому нытики, неудачники и соплежуи и слетаются на подобное
не ну, древнего юлькиного пиараста чаплыгу воспринимать всерьез - то ваще диагноз, но вот ситуация с рро в микробизнесе аховая, ядерный зелин элехторал зробыв сэбэ разом классически
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:32

  Frant написав:
  flyman написав:80% житла КРЖН находиться в дупі Києва, так що з Бучі ліпша логістика тіла, чим з 80% Києва

"Кожна жаба хвалить своє болото."

Флай, тобі ще не відключили електроенергію???

а мені за що?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро.
Це не Москва.
Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно.
Ти можеш далі фонтаніровать на самоголутшогомера.

Справді, не Москва, Київ набагато менший і менш населений, і для Києва 20+ хв пішки до метро це реально далеко. І кількість введених станцій тут ні до чого взагалі.

80% житла КРЖН находиться в дупі Києва, так що з Бучі ліпша логістика тіла, чим з 80% Києва, де ШРТ ніколи не було і не буде, ніколи-ніколи.
А київська прописка ... хіба для продовольчих карт та інших подачок.

Про 80% житла брехня, тут нема про що й казати. Звідки ліпша логістика перевіряжться нескладно, і Буча більш-менш буде виглядати тільки при наявності авто і не в годину пік, а так - еквівалент віддалених кварталів Троєщини
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BìnhAutoDat написав:
  kingkongovets написав:вот тока нафига ты так упорно напоминаешь шо живешь в своей собственной вселенной и полностью лишен социальной адаптации?

Реальность - довольно субъективная штука.
можно поспорить пару страниц и об этом
а можно просто зарабатыаать и упрощать себе жизнь используя правильное понимание реальности, а не сублимировать о киеве из бучанских подвалов и не флудить об этом на форумах о киевской недвиге
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