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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9283928492859286

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:18

  Примат написав:
  Faceless написав:
  Примат написав:а что там по ИТ сейчас в тренде? Какой язык нужно сейчас учить?

Английский для начала :mrgreen:

а если уже в совершенстве

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:22

  vitaliian написав:Поправьте если ошибаюсь, но метро в час пик тоже забитое.

помиляєшся.
до того ж, їхати в метро недовго.
Взагалі-то метро - найшвидкісний громадський транспорт. Будеш знати)))) :mrgreen:
  vitaliian написав:ошибаюсь, но метро в час пик тоже забитое. Иногда попадал в подземку в это время. Ацкий адище. В пробке на своем авто по крайней мере на тебя не садятся и не ложатся посторонние.
Так что проблема не в пригородах, а в от в час пик.

Глупость несусветная.
Намагання видати бідність за доброчинність. :mrgreen:
Вже дали електроенергію в Єпеня Ірпеня?
Frant
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