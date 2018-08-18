Python Golang
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 січ, 2022 16:18
Додано: Сер 12 січ, 2022 16:22
помиляєшся.
до того ж, їхати в метро недовго.
Взагалі-то метро - найшвидкісний громадський транспорт. Будеш знати))))
Глупость несусветная.
Намагання видати бідність за доброчинність.
Вже дали електроенергію в Єпеня Ірпеня?
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