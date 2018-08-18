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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9283928492859286

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:может ты и сможешь найти какого-то утырка, который жил в одном селе, а в школу ходил в другое село за 6км, для него эти 2,5км как за счастье, но ты попробуй найди такого

особливо - щоб він ще й платив щось, не кажучи про "вчасно"
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:51

колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:00

  stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.

ст. ШРТ Борщагівка технічнка, одобряю
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:07

  Damien написав:
  flyman написав:20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро.
Це не Москва.
Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно.

Флай, понимаешь, есть ОГРОМНАЯ разница между своим жильем и под сдачу. В случае, когда ты сам живешь - ты можешь себя убедить, что 2,5км по бурьянам до метро - это близко и жить счастливо, преодолевая каждый день это расстояние.
Яркий пример такого - Виталиан, он купил в Ирпене и живет там. Убедил себя что дышит чистым воздухом(картам загрязненности, которые показывают, что в вечернее время Ирпень является одним из самых грязных мест Киева и Киевской области, он не верит), убедил себя, что пробок нет, а школы и садики наоборот есть. И, убедив себя, получил счастье.
Но вот в твоем случае, когда под сдачу, твое мнение совершенно ничего не значит. А важно как раз мнение потенциальных съемщиков, т.е. народа. А народ не верит, что 2,5км(и не по прямому чистому асфальту, а с препятствиями) - это пешая доступность.Конечно, может ты и сможешь найти какого-то утырка, который жил в одном селе, а в школу ходил в другое село за 6км, для него эти 2,5км как за счастье, но ты попробуй найди такого.

не знаю звідки міряєш і по яким гугл картам ходиш,
в мене інший практичний досвід... був там і з метро (Іподром/Теремки) пішки і з (ст. ШРТ Новобіличі) академіка автобусом 56 і з Пост-Волиньського ровером.

А через 7 років ст.Крейсера Аврори (а іншого боку ст. Кільцева Дорога)і локація агонь
flyman
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