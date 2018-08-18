Damien написав:

flyman написав: 20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро.

Це не Москва.

Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно.

20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро.Це не Москва.Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно.

Флай, понимаешь, есть ОГРОМНАЯ разница между своим жильем и под сдачу. В случае, когда ты сам живешь - ты можешь себя убедить, что 2,5км по бурьянам до метро - это близко и жить счастливо, преодолевая каждый день это расстояние.Яркий пример такого - Виталиан, он купил в Ирпене и живет там. Убедил себя что дышит чистым воздухом(картам загрязненности, которые показывают, что в вечернее время Ирпень является одним из самых грязных мест Киева и Киевской области, он не верит), убедил себя, что пробок нет, а школы и садики наоборот есть. И, убедив себя, получил счастье.Но вот в твоем случае, когда под сдачу, твое мнение совершенно ничего не значит. А важно как раз мнение потенциальных съемщиков, т.е. народа. А народ не верит, что 2,5км(и не по прямому чистому асфальту, а с препятствиями) - это пешая доступность.Конечно, может ты и сможешь найти какого-то утырка, который жил в одном селе, а в школу ходил в другое село за 6км, для него эти 2,5км как за счастье, но ты попробуй найди такого.