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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:может ты и сможешь найти какого-то утырка, который жил в одном селе, а в школу ходил в другое село за 6км, для него эти 2,5км как за счастье, но ты попробуй найди такого

особливо - щоб він ще й платив щось, не кажучи про "вчасно"
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:51

колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:00

  stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.

ст. ШРТ Борщагівка технічнка, одобряю
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:07

  Damien написав:
  flyman написав:20..25 хв. до метро пішком, для Києва, це недалеко до метро.
Це не Москва.
Тут останню станцію метро ввели у 2013 році. Наступна у 2023, може. Але це не точно.

Флай, понимаешь, есть ОГРОМНАЯ разница между своим жильем и под сдачу. В случае, когда ты сам живешь - ты можешь себя убедить, что 2,5км по бурьянам до метро - это близко и жить счастливо, преодолевая каждый день это расстояние.
Яркий пример такого - Виталиан, он купил в Ирпене и живет там. Убедил себя что дышит чистым воздухом(картам загрязненности, которые показывают, что в вечернее время Ирпень является одним из самых грязных мест Киева и Киевской области, он не верит), убедил себя, что пробок нет, а школы и садики наоборот есть. И, убедив себя, получил счастье.
Но вот в твоем случае, когда под сдачу, твое мнение совершенно ничего не значит. А важно как раз мнение потенциальных съемщиков, т.е. народа. А народ не верит, что 2,5км(и не по прямому чистому асфальту, а с препятствиями) - это пешая доступность.Конечно, может ты и сможешь найти какого-то утырка, который жил в одном селе, а в школу ходил в другое село за 6км, для него эти 2,5км как за счастье, но ты попробуй найди такого.

не знаю звідки міряєш і по яким гугл картам ходиш,
в мене інший практичний досвід... був там і з метро (Іподром/Теремки) пішки і з (ст. ШРТ Новобіличі) академіка автобусом 56 і з Пост-Волиньського ровером.

А через 7 років ст.Крейсера Аврори (а іншого боку ст. Кільцева Дорога)і локація агонь
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:26

  kingkongovets написав:
flyman написав:Яке відношення ціни квартири до стану комунікацій?
В Києві що нові водогони, каналізація, трансформаторні підстанції, колектори, лінії електропередач, мостів, труби і проводка в тих же хрущах/панельках?
Думаєш еліта в ТТ не може сидіти без води/газу/електрики?


какое отношение к цене квартиры имеет состояние коммуникаций понимают все, кроме тебя
а вот какое отношение имеет чс на кардачах к пешеходной доступности к святошинско-броварской ветке метро понятно тока тебе
как и то, какое отношение к жилью имеют твои кладовки с окнами

вот тока нафига ты так упорно напоминаешь шо живешь в своей собственной вселенной и полностью лишен социальной адаптации?

2 км = нормас для здорової людини, а Флай - маладець!
https://www.google.com.ua/maps/dir/''/% ... !3e2?hl=ru
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Виталиан, он купил в Ирпене и живет там. Убедил себя что дышит чистым воздухом(картам загрязненности, которые показывают, что в вечернее время
когда мне хочется чистого свежего воздуха я еду в Киев, и гуляю вдоль пр-та Победы, вдоль О.Телиги, по Южному мосту люблю пройтись . А вы в Ирпень не приезжайте больше, у нас плохо, мухи, комары, торф горит, пестициды на людей кидаются. Ну вы поняли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Damien написав:Виталиан, он купил в Ирпене и живет там. Убедил себя что дышит чистым воздухом(картам загрязненности, которые показывают, что в вечернее время
когда мне хочется чистого свежего воздуха я еду в Киев, и гуляю вдоль пр-та Победы, вдоль О.Телиги, по Южному мосту люблю пройтись . А вы в Ирпень не приезжайте больше, у нас плохо, мухи, комары, торф горит, пестициды на людей кидаются. Ну вы поняли.
если уж речь о проспекте победы, то на нем есть два прекрасных парка - шевченко и кпи - плюс зоопарк, который активно доводится до ума
это не говоря уже о маршруте - певческое поле -львовская площадь, например
ну или массе других киевских парков и рекреационных зон

а вообще когда житель ирпеня рассуждает о киевских парках это так же забавно, как когда житель бучи поучает киевлян шо такое пешая доступность к метро)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:02

  vitaliian написав:
  Damien написав:Виталиан, он купил в Ирпене и живет там. Убедил себя что дышит чистым воздухом(картам загрязненности, которые показывают, что в вечернее время
когда мне хочется чистого свежего воздуха я еду в Киев, и гуляю вдоль пр-та Победы, вдоль О.Телиги, по Южному мосту люблю пройтись . А вы в Ирпень не приезжайте больше, у нас плохо, мухи, комары, торф горит, пестициды на людей кидаются. Ну вы поняли.

Ми навіть не думаємо їхати в ті Єпеня. Жодного смислу.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вообще когда житель ирпеня рассуждает о киевских парках это так же забавно, как когда житель бучи поучает киевлян шо такое пешая доступность к метро)
то есть киевлянин может рассуждать о парках, пробках, отключениях э/э Ирпеня, а ирпенчанин о киевских проблемах нет? Загуглите что такое адекватность, если забыли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:то есть киевлянин может рассуждать о парках, пробках, отключениях э/э Ирпеня, а ирпенчанин о киевских проблемах нет? Загуглите что такое адекватность, если забыли.
киевлянин, живший в ирпене и регулярно бывающий там - вполне может
а вот рассуждения о киеве людей, чей опыт проживания в нем связан лишь с обоссанными хрущами в ипенях, или комнатах с холодильниками на похе как минимум не совсем адекватны
таким людям на этой ветке следует больше читать и мотать на ус, а не систематически флудить и делиться своей рефлексией людей, которым киев пока не по зубам
kingkongovets
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