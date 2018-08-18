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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:18
kingkongovets написав:
vitaliian написав:то есть киевлянин может рассуждать о парках, пробках, отключениях э/э Ирпеня, а ирпенчанин о киевских проблемах нет? Загуглите что такое адекватность, если забыли.
киевлянин, живший в ирпене и регулярно бывающий там - вполне может
а вот рассуждения о киеве людей, чей опыт проживания в нем связан лишь с обоссанными хрущами в ипенях, или комнатах с холодильниками на похе как минимум не совсем адекватны
таким людям на этой ветке следует читать и мотать на ус, а не делиться своей рефлексией людей, которым киев пока не по зубам
та не вже, і що я тут обговорюю, життя в ТТ чи Оранжі,
ККЦ, закушуй, бо тебе більше всіх цікавить життя в бучанських підвалах і київських кавалірках в самостроях ЧС, пробки та відключення е.е. в Ірпені
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:20
kingkongovets вот ты такой опытный, в Ирпене жил, про Киев все знаешь, но зачем то читаешь меня и флая? У кого-то плохо с логикой, как бэ определись трусы или крестик, зачем такому опытному наши мнения.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:25
vitaliian написав:kingkongovets вот ты такой опытный, в Ирпене жил, в Киеве всех знаешь, зачем то читаешь меня и флая? У кого-то плохи дела с логикой, как бэ трусы или крестик.
пушо вы зачем то пишете в ветке о киевской недвиге, логик бл)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 12 січ, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:28
kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets вот ты такой опытный, в Ирпене жил, в Киеве всех знаешь, зачем то читаешь меня и флая? У кого-то плохи дела с логикой, как бэ трусы или крестик.
пушо вы пишете в ветке о киевской недвиге, логик бл)
Слабый аргумент, франт тоже здесь пишет, но не вижу чтоб ты с ним активно дискутировал.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 12 січ, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:29
kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets вот ты такой опытный, в Ирпене жил, в Киеве всех знаешь, зачем то читаешь меня и флая? У кого-то плохи дела с логикой, как бэ трусы или крестик.
пушо вы пишете в ветке о киевской недвиге, логик бл)
тему пропажі е.е. в Ірпені ти підняв,
так само як про самострой в чс, чи скляроз, забув
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:30
vitaliian написав: kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets вот ты такой опытный, в Ирпене жил, в Киеве всех знаешь, зачем то читаешь меня и флая? У кого-то плохи дела с логикой, как бэ трусы или крестик.
пушо вы пишете в ветке о киевской недвиге, логик бл)
Слабый аргумент, франт тоже здесь пишет, но не вижу я чтоб ты с ним активно дискутировал.
а ты вообще не обращал внимания, шо на франта реагируешь тока ты?)
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:32
flyman написав: kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets вот ты такой опытный, в Ирпене жил, в Киеве всех знаешь, зачем то читаешь меня и флая? У кого-то плохи дела с логикой, как бэ трусы или крестик.
пушо вы пишете в ветке о киевской недвиге, логик бл)
тему пропажі е.е. в Ірпені ти підняв,
так само як про самострой в чс, чи скляроз, забув
да, потому что эта тема общая для всей полу/или вообще нелегальной застройки чс
как у тебя, флай
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:33
kingkongovets написав:
вообще не обращал внимания, шо на франта реагируешь тока ты?)
чего ты так, Влад ему недавно что то доказывал, может я вообще сюда только ради него захожу? Послушай франта, сделай наоборот и будет тебе Профит. В моем круге таких людей нет, экзотика на халяву.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:36
kingkongovets написав: flyman написав: kingkongovets написав:
тему пропажі е.е. в Ірпені ти підняв,
так само як про самострой в чс, чи скляроз, забув
да, потому что эта тема общая для всей полу/или вообще нелегальной застройки чс
как у тебя, флай
це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:42
kingkongovets написав:
да, потому что эта тема общая для всей полу/или вообще нелегальной застройки чс
как у тебя, флай
Кстати хотел тебя спросить почему власти самострой разрешают? 90% гаражей в киевских дворах- самострой. (Ответ знаю если что).
В Ирпене даже на своей земле начать стройку проблемно, набегают активисты, лезут под экскаваторы, шумят что стройка незаконная. У активистов есть координатор, платит то ли 150 то ли 200 (разная инфа). Естественно как то договариваются, и активисты сразу теряют к стройке интерес. Ютландию-2 кошмарили, а теперь всё ок. Ни один гуру бизнеса из долярчика видосиков такими кейсами не владеет.
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