Додано: Сер 12 січ, 2022 19:52

писав вище - з 21 листопада до Різдва гілку не читав, за цей час встиг перечитати багато чого цікавого і більш практичного, тепер от повернувся на форум, а тут три біди на букву "Ф" без змін - Франт, Флай і ФУспіх.



Може харе уже страждати фігньою ? І трьом "Ф" і їх палким критикам ? У кожного своя нірвана - ДВРЗ, підвал Бучі, смарт на Левандівці, у мене - СофБорщага, у Конга - центральний Центр, у Віталі - іпеня Ірпеня. У кожного із постійних авторів гілки свої перемоги і прорахунки, якими варто ділитись для убезпечення інших.



Яскравий приклад - гілки банків, звідки я беру набагато більше пізнавальної інфи і яка трансформується в реальні гроші "з повітря" і без ризиків. Пропоную писати реальні кейси, яких тут раніше було багато, а потім їх заплювали.



От мені було б корисна думка форумчан про придатні райони Києва, Флаю і Франту мабуть цікавіше було б читати про те, як я страждаю у Соф.Борщагівці, а Успіху потрібно просто визнання його досягнення і моральна підтримка, що він зробив усе правильно.

Забув ЗРадіо - просто піфія поламалась і пішла на гілку валют. Там йому поки що вірять.



Не хочу нікого виокремлювати, однак найбільше користі таки від інфи UA, Колі, Конга, Х"юма? Фейслеса, Троло, Уну, Реаліста. Хоча вони часто є антагоністами. Саме тут я бачив реальні кейси по нерухомості і районах. Усе решта - даремно втрачений час.

Друзі, за три роки, що читаю гілку, тут було багато розумних людей, але їх дістав флуд і лайно по трубах.



Давайте змінимо трохи спрямування. Як мінімум - реальна інфа дорожча за сотні сторінок "нікомунепотрібної" писанини для самоствердження.

З повагою до усіх!