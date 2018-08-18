И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:50
И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:51
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:51
Frant не интересно - в ЧС и наслаждаемся тишиной. От вас особенно много внимания к моей личности, остыньте.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:52
писав вище - з 21 листопада до Різдва гілку не читав, за цей час встиг перечитати багато чого цікавого і більш практичного, тепер от повернувся на форум, а тут три біди на букву "Ф" без змін - Франт, Флай і ФУспіх.
Може харе уже страждати фігньою ? І трьом "Ф" і їх палким критикам ? У кожного своя нірвана - ДВРЗ, підвал Бучі, смарт на Левандівці, у мене - СофБорщага, у Конга - центральний Центр, у Віталі - іпеня Ірпеня. У кожного із постійних авторів гілки свої перемоги і прорахунки, якими варто ділитись для убезпечення інших.
Яскравий приклад - гілки банків, звідки я беру набагато більше пізнавальної інфи і яка трансформується в реальні гроші "з повітря" і без ризиків. Пропоную писати реальні кейси, яких тут раніше було багато, а потім їх заплювали.
От мені було б корисна думка форумчан про придатні райони Києва, Флаю і Франту мабуть цікавіше було б читати про те, як я страждаю у Соф.Борщагівці, а Успіху потрібно просто визнання його досягнення і моральна підтримка, що він зробив усе правильно.
Забув ЗРадіо - просто піфія поламалась і пішла на гілку валют. Там йому поки що вірять.
Не хочу нікого виокремлювати, однак найбільше користі таки від інфи UA, Колі, Конга, Х"юма? Фейслеса, Троло, Уну, Реаліста. Хоча вони часто є антагоністами. Саме тут я бачив реальні кейси по нерухомості і районах. Усе решта - даремно втрачений час.
Друзі, за три роки, що читаю гілку, тут було багато розумних людей, але їх дістав флуд і лайно по трубах.
Давайте змінимо трохи спрямування. Як мінімум - реальна інфа дорожча за сотні сторінок "нікомунепотрібної" писанини для самоствердження.
З повагою до усіх!
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:53
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
власти не разрешают, а не успевают бороться
кстати в центре начали массовую проверку и снос «инвалидских» гаражей во дворах
а вообще шо касается самостроев могу рассказать случай из собственной практики
для уточнения расчета налога на землю одного из объектов запросил техпаспорты всех зданий, находящихся на кадастровом участке и с изумлением обнаружил, шо двухэтажный особнячок во дворе, имеющий на всех картах свой собственный номер, по документам - часть соседней сталинки и имеет общие с ней номера квартир
дом еслешо 50го года постройки и был изначально построен для махровой советской номенклатуры, печерский район
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 12 січ, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:54
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:59
Додано: Сер 12 січ, 2022 20:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
веталь, ну откуда тебе знать про усатого дядю на оболони?
адрес, или балабол
Додано: Сер 12 січ, 2022 20:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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