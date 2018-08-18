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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9285928692879288

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:50

  flyman написав:це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.

И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:51

  flyman написав:це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.

В Харькове под реконструкцию квартиры пристроили магазин АТБ

Так что, с доками в твоём неликвиде - повна дупа
На это указывает и невозможность установки индивидуального газового отопления
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:51

Frant не интересно - в ЧС и наслаждаемся тишиной. От вас особенно много внимания к моей личности, остыньте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:52

писав вище - з 21 листопада до Різдва гілку не читав, за цей час встиг перечитати багато чого цікавого і більш практичного, тепер от повернувся на форум, а тут три біди на букву "Ф" без змін - Франт, Флай і ФУспіх.

Може харе уже страждати фігньою ? І трьом "Ф" і їх палким критикам ? У кожного своя нірвана - ДВРЗ, підвал Бучі, смарт на Левандівці, у мене - СофБорщага, у Конга - центральний Центр, у Віталі - іпеня Ірпеня. У кожного із постійних авторів гілки свої перемоги і прорахунки, якими варто ділитись для убезпечення інших.

Яскравий приклад - гілки банків, звідки я беру набагато більше пізнавальної інфи і яка трансформується в реальні гроші "з повітря" і без ризиків. Пропоную писати реальні кейси, яких тут раніше було багато, а потім їх заплювали.

От мені було б корисна думка форумчан про придатні райони Києва, Флаю і Франту мабуть цікавіше було б читати про те, як я страждаю у Соф.Борщагівці, а Успіху потрібно просто визнання його досягнення і моральна підтримка, що він зробив усе правильно.
Забув ЗРадіо - просто піфія поламалась і пішла на гілку валют. Там йому поки що вірять.

Не хочу нікого виокремлювати, однак найбільше користі таки від інфи UA, Колі, Конга, Х"юма? Фейслеса, Троло, Уну, Реаліста. Хоча вони часто є антагоністами. Саме тут я бачив реальні кейси по нерухомості і районах. Усе решта - даремно втрачений час.
Друзі, за три роки, що читаю гілку, тут було багато розумних людей, але їх дістав флуд і лайно по трубах.

Давайте змінимо трохи спрямування. Як мінімум - реальна інфа дорожча за сотні сторінок "нікомунепотрібної" писанини для самоствердження.
З повагою до усіх!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:да, потому что эта тема общая для всей полу/или вообще нелегальной застройки чс
как у тебя, флай

Кстати хотел тебя спросить почему власти самострой разрешают? 90% гаражей во дворах- самострой. (Ответ знаю если что).

В Ирпене даже на своей земле начать стройку проблемно, набегают активисты, лезут под экскаваторы, шумят что стройка незаконная. У активистов есть координатор, платит то ли 150 то ли 200 (разная инфа). Естественно как то договариваются, и активисты сразу теряют к стройке интерес. Ютландию-2 кошмарили, а теперь всё ок.
власти не разрешают, а не успевают бороться
кстати в центре начали массовую проверку и снос «инвалидских» гаражей во дворах

а вообще шо касается самостроев могу рассказать случай из собственной практики
для уточнения расчета налога на землю одного из объектов запросил техпаспорты всех зданий, находящихся на кадастровом участке и с изумлением обнаружил, шо двухэтажный особнячок во дворе, имеющий на всех картах свой собственный номер, по документам - часть соседней сталинки и имеет общие с ней номера квартир
дом еслешо 50го года постройки и был изначально построен для махровой советской номенклатуры, печерский район
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 12 січ, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:54

  pesikot написав:На это указывает и невозможность установки индивидуального газового отопления

Перечислите мне киевские жк - новострои автономным с газовым отоплением. Может тетрис или бульвар фонтанов?
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:власти не разрешают, а не успевают бороться
гаражи на Оболони живенько сносят, во всех гаражных группах есть эти фото. А во дворах десятилетиями стоят, усатый дядя в месяц 400 гривен собирает. Документы не показывает, но если не заплатить применит букву закона.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:59

  stas_rst написав:Забув ЗРадіо - просто піфія поламалась і пішла на гілку валют. Там йому поки що вірять.


Так забыл, что вспомнил. Ггг. Сделки есть - какие там вести с Борщаговских полей?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:власти не разрешают, а не успевают бороться
гаражи на Оболони живенько сносят, во всех гаражных группах есть эти фото. А во дворах десятилетиями стоят, усатый дядя в месяц 400 гривен собирает. Документы не показывает, но если не заплатить применит букву закона.
веталь, ну откуда тебе знать про усатого дядю на оболони?
адрес, или балабол
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:какие там вести с Борщаговских полей?

там еще есть поля?
Faceless
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