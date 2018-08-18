ст. ШРТ Борщагівка технічнка, одобряю
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:00
ст. ШРТ Борщагівка технічнка, одобряю
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:07
не знаю звідки міряєш і по яким гугл картам ходиш,
в мене інший практичний досвід... був там і з метро (Іподром/Теремки) пішки і з (ст. ШРТ Новобіличі) академіка автобусом 56 і з Пост-Волиньського ровером.
А через 7 років ст.Крейсера Аврори (а іншого боку ст. Кільцева Дорога)і локація агонь
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да, потому что эта тема общая для всей полу/или вообще нелегальной застройки чс
как у тебя, флай
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:36
це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:42
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:50
И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:51
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:51
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:52
писав вище - з 21 листопада до Різдва гілку не читав, за цей час встиг перечитати багато чого цікавого і більш практичного, тепер от повернувся на форум, а тут три біди на букву "Ф" без змін - Франт, Флай і ФУспіх.
Може харе уже страждати фігньою ? І трьом "Ф" і їх палким критикам ? У кожного своя нірвана - ДВРЗ, підвал Бучі, смарт на Левандівці, у мене - СофБорщага, у Конга - центральний Центр, у Віталі - іпеня Ірпеня. У кожного із постійних авторів гілки свої перемоги і прорахунки, якими варто ділитись для убезпечення інших.
Яскравий приклад - гілки банків, звідки я беру набагато більше пізнавальної інфи і яка трансформується в реальні гроші "з повітря" і без ризиків. Пропоную писати реальні кейси, яких тут раніше було багато, а потім їх заплювали.
От мені було б корисна думка форумчан про придатні райони Києва, Флаю і Франту мабуть цікавіше було б читати про те, як я страждаю у Соф.Борщагівці, а Успіху потрібно просто визнання його досягнення і моральна підтримка, що він зробив усе правильно.
Забув ЗРадіо - просто піфія поламалась і пішла на гілку валют. Там йому поки що вірять.
Не хочу нікого виокремлювати, однак найбільше користі таки від інфи UA, Колі, Конга, Х"юма? Фейслеса, Троло, Уну, Реаліста. Хоча вони часто є антагоністами. Саме тут я бачив реальні кейси по нерухомості і районах. Усе решта - даремно втрачений час.
Друзі, за три роки, що читаю гілку, тут було багато розумних людей, але їх дістав флуд і лайно по трубах.
Давайте змінимо трохи спрямування. Як мінімум - реальна інфа дорожча за сотні сторінок "нікомунепотрібної" писанини для самоствердження.
З повагою до усіх!
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