Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:да, потому что эта тема общая для всей полу/или вообще нелегальной застройки чс как у тебя, флай
Кстати хотел тебя спросить почему власти самострой разрешают? 90% гаражей во дворах- самострой. (Ответ знаю если что).
В Ирпене даже на своей земле начать стройку проблемно, набегают активисты, лезут под экскаваторы, шумят что стройка незаконная. У активистов есть координатор, платит то ли 150 то ли 200 (разная инфа). Естественно как то договариваются, и активисты сразу теряют к стройке интерес. Ютландию-2 кошмарили, а теперь всё ок.
власти не разрешают, а не успевают бороться кстати в центре начали массовую проверку и снос «инвалидских» гаражей во дворах
а вообще шо касается самостроев могу рассказать случай из собственной практики для уточнения расчета налога на землю одного из объектов запросил техпаспорты всех зданий, находящихся на кадастровом участке и с изумлением обнаружил, шо двухэтажный особнячок во дворе, имеющий на всех картах свой собственный номер, по документам - часть соседней сталинки и имеет общие с ней номера квартир дом еслешо 50го года постройки и был изначально построен для махровой советской номенклатуры, печерский район
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 12 січ, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:какие там вести с Борщаговских полей?
вісті хренові - через нас поїхали усі з Святопетрівського, Білогородки і інших іпенів. Соборна і Київська в сторону окружної стоїть зранку, увечері - те саме. Розумні і з навігаторами їдуть через ППБорщагівку - там три виїзди - на Дачну, на Обойний і на Швидкісний. Сумно там, не їдь. Пиши на валютній краще, я її читаю теж. Там і Флай "парапланерує" часто.
flyman написав:це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.
И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.
доки на квартиру (свідоцтво власності і техпаспорт) а не на долю два поверхи+цоколь+мансарда, 2 які відчуваються як 4 (с)(тм)
flyman написав:це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.
И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.
доки на квартиру (свідоцтво власності і техпаспорт) а не на долю
сколько жилой? скока кухня? скока с/у? скока по этажам?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 12 січ, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.
И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.
доки на квартиру (свідоцтво власності і техпаспорт) а не на долю
есть договор с ясно? водоканалом? про киевтеплоэнерго не спрашиваю)