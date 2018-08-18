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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:да, потому что эта тема общая для всей полу/или вообще нелегальной застройки чс
как у тебя, флай

Кстати хотел тебя спросить почему власти самострой разрешают? 90% гаражей во дворах- самострой. (Ответ знаю если что).

В Ирпене даже на своей земле начать стройку проблемно, набегают активисты, лезут под экскаваторы, шумят что стройка незаконная. У активистов есть координатор, платит то ли 150 то ли 200 (разная инфа). Естественно как то договариваются, и активисты сразу теряют к стройке интерес. Ютландию-2 кошмарили, а теперь всё ок.
власти не разрешают, а не успевают бороться
кстати в центре начали массовую проверку и снос «инвалидских» гаражей во дворах

а вообще шо касается самостроев могу рассказать случай из собственной практики
для уточнения расчета налога на землю одного из объектов запросил техпаспорты всех зданий, находящихся на кадастровом участке и с изумлением обнаружил, шо двухэтажный особнячок во дворе, имеющий на всех картах свой собственный номер, по документам - часть соседней сталинки и имеет общие с ней номера квартир
дом еслешо 50го года постройки и был изначально построен для махровой советской номенклатуры, печерский район
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 12 січ, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:59

  stas_rst написав:Забув ЗРадіо - просто піфія поламалась і пішла на гілку валют. Там йому поки що вірять.


Так забыл, что вспомнил. Ггг. Сделки есть - какие там вести с Борщаговских полей?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:какие там вести с Борщаговских полей?

там еще есть поля?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:02

  Faceless написав:
  zРадио написав:какие там вести с Борщаговских полей?

там еще есть поля?


Это же "их" фигура речи, не моя :lol: Так что не знаю. Или вы в прямом смысле слова интересуетесь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:08

  stas_rst написав:.. Саме тут я бачив реальні кейси по нерухомості і районах. ...

Вот Вам реальный кейс
3-х комнатная 72 квадрата продана за 79тыс
ул.Семьи Сосниных, кирпичный дом, средний этаж, состояние точно не знаю,но покупатели заехали и живут, ремонт не делали
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:какие там вести с Борщаговских полей?

вісті хренові - через нас поїхали усі з Святопетрівського, Білогородки і інших іпенів. Соборна і Київська в сторону окружної стоїть зранку, увечері - те саме. Розумні і з навігаторами їдуть через ППБорщагівку - там три виїзди - на Дачну, на Обойний і на Швидкісний.
Сумно там, не їдь. Пиши на валютній краще, я її читаю теж. Там і Флай "парапланерує" часто.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Вот Вам реальный кейс
3-х комнатная 72 квадрата продана за 79тыс
ул.Семьи Сосниных, кирпичный дом, средний этаж, состояние точно не знаю,но покупатели заехали и живут, ремонт не делали

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =386782753
є квартира на Гавела 38Г - край Відрадного але поруч три класних школи і ближче до Гузара на виїзд в Центр ... але близько перегон ЖД і незрузуміле мені поле.
Тому стрьомно навіть їхати на перегляд :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 12 січ, 2022 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:36

  Damien написав:
  flyman написав:це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.

И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.

доки на квартиру (свідоцтво власності і техпаспорт) а не на долю
два поверхи+цоколь+мансарда, 2 які відчуваються як 4 (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Damien написав:
  flyman написав:це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.

И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.

доки на квартиру (свідоцтво власності і техпаспорт) а не на долю
сколько жилой? скока кухня? скока с/у? скока по этажам?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 12 січ, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:39

  flyman написав:
  Damien написав:
  flyman написав:це твої фантазії, там з документами чітко - реконструкція будинку/будинків.

И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.

доки на квартиру (свідоцтво власності і техпаспорт) а не на долю

есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)

зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))
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