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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9286928792889289>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 21:18, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:48

  kingkongovets написав:сколько жилой? скока кухня? скока с/у? скока по этажам?

смарт 15м
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:48

  vitaliian написав:
  flyman написав:доки на квартиру (свідоцтво власності
по докам, квартира или нежилое помещение?

жила квартира
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:49

  vitaliian написав:Как раз в малоэтажках которые строятся в ЧС можно подвести газ (если труба рядом и дом построен без нарушений). Пол Ирпеня так строилось, оформлялся частный дом, потом продавался по помещениям, без слова "квартира" в договоре, но газ почти везде был.

Я и говорю, что по мутным схемам

Газ к частному дому можно подвести.
Но я не зря написал, что нельзя подвести газ к каждой, типа, "квартире", как у flyman.
Потому что, там была реконструкция дома, а не частей дома.
Я по-прежнему говорю, что ты не в теме от слова совсем

И не натягивай сову на глобус
Можно построить частный дом и поделить на части, но это разделение должно быть оформлено правильно, тогда можно подводить газ к каждой из частей. Но это долго и затратно по времени. Очень затратно

Тут ты опять утверждаешь о том, в чём вообще не имеешь никакого понятия
А я имею и понятие, и опыт

Но речь шла о неликвиде flyman. Там явно этим не заморачивались.
Поэтому и газа там нет в каждой "квартире"
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:51

  Прохожий написав:есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)

зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))

всі договори на "ОСББ",
газу нема.

От що я і писав недавно - всім дуже цікаво обсмоктати "самострой в чс", "бучанський напівпідвал", "ірпіньскі пробки, грязний воздух і відключення е.е."

Потім жалуються про флуд.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вздовж вулиці Закревського облаштують парк з фонтанами на воді – як виглядатиме (ФОТО)

https://bigkyiv.com.ua/vzdovzh-vulyczi- ... 84Pi3PH2lo
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:03

  flyman написав:
  Прохожий написав:есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)

зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))

всі договори на "ОСББ",
газу нема.

От що я і писав недавно - всім дуже цікаво обсмоктати "самострой в чс", "бучанський напівпідвал", "ірпіньскі пробки, грязний воздух і відключення е.е."
вам к лицу популярность. Есть форумчане чьи "допысы" вообще не комментируются. А так хоть и скандальный но pr
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:12

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  Прохожий написав:есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)

зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))

всі договори на "ОСББ",
газу нема.

От що я і писав недавно - всім дуже цікаво обсмоктати "самострой в чс", "бучанський напівпідвал", "ірпіньскі пробки, грязний воздух і відключення е.е."
вам к лицу популярность. Есть форумчане чьи "допысы" вообще не комментируются. А так хоть и скандальный но pr

заздрити тре мовчки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:доки на квартиру (свідоцтво власності
а в экспликации санузел есть? Жилая площадь сколько м2 указана?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:23

  vitaliian написав:
  flyman написав:доки на квартиру (свідоцтво власності
а в экспликации санузел есть? Жилая площадь сколько м2 указана?

є санвузол (2..3 м2), жила 12м2..13м2+- (може менше за винятком "прихожої"), тре шукати експлікацію, під рукою не тримаю
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 січ, 2022 21:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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