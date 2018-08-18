Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vitaliian написав:Как раз в малоэтажках которые строятся в ЧС можно подвести газ (если труба рядом и дом построен без нарушений). Пол Ирпеня так строилось, оформлялся частный дом, потом продавался по помещениям, без слова "квартира" в договоре, но газ почти везде был.
Я и говорю, что по мутным схемам
Газ к частному дому можно подвести. Но я не зря написал, что нельзя подвести газ к каждой, типа, "квартире", как у flyman. Потому что, там была реконструкция дома, а не частей дома. Я по-прежнему говорю, что ты не в теме от слова совсем
И не натягивай сову на глобус Можно построить частный дом и поделить на части, но это разделение должно быть оформлено правильно, тогда можно подводить газ к каждой из частей. Но это долго и затратно по времени. Очень затратно
Тут ты опять утверждаешь о том, в чём вообще не имеешь никакого понятия А я имею и понятие, и опыт
Но речь шла о неликвиде flyman. Там явно этим не заморачивались. Поэтому и газа там нет в каждой "квартире"