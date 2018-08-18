Додано: Сер 12 січ, 2022 20:49

vitaliian написав: Как раз в малоэтажках которые строятся в ЧС можно подвести газ (если труба рядом и дом построен без нарушений). Пол Ирпеня так строилось, оформлялся частный дом, потом продавался по помещениям, без слова "квартира" в договоре, но газ почти везде был.

Как раз в малоэтажках которые строятся в ЧС можно подвести газ (если труба рядом и дом построен без нарушений). Пол Ирпеня так строилось, оформлялся частный дом, потом продавался по помещениям, без слова "квартира" в договоре, но газ почти везде был.

Я и говорю, что по мутным схемамГаз к частному дому можно подвести.Но я не зря написал, что нельзя подвести газ к каждой, типа, "квартире", как уПотому что, там была реконструкция дома, а не частей дома.Я по-прежнему говорю, что ты не в теме от слова совсемИ не натягивай сову на глобусМожно построить частный дом и поделить на части, но это разделение должно быть оформлено правильно, тогда можно подводить газ к каждой из частей. Но это долго и затратно по времени. Очень затратноТут ты опять утверждаешь о том, в чём вообще не имеешь никакого понятияА я имею и понятие, и опытНо речь шла о неликвиде. Там явно этим не заморачивались.Поэтому и газа там нет в каждой "квартире"