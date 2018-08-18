|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 січ, 2022 21:23
flyman написав:
всі договори на "ОСББ"
Прохожий написав:
есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)
зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))
,
газу нема.
От що я і писав недавно - всім дуже цікаво обсмоктати "самострой в чс", "бучанський напівпідвал", "ірпіньскі пробки, грязний воздух і відключення е.е."
Потім жалуються про флуд.
що і треба було довести
вася-забудовник(ОСББ) мае договір з Ясно дєсь так на 20кВт макс на вєсь "дім"
вода із скважини, какахи у вигрібну яму
от тільки питання хто цє будє обслугововать коли повний комплєкт олєнів набєрється)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12655
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 829 раз.
- Подякували: 1389 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 січ, 2022 21:26
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
доки на квартиру (свідоцтво власності
а в экспликации санузел есть? Жилая площадь сколько м2 указана?
є санвузол (2..3 м2), жила 12м2..13м2+- (може менше за винятком "прихожої"), тре шукати експлікацію, під рукою не тримаю
та запили тут техпаспорт уже
если он есть конечно...
и ПС
которого нет...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12655
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 829 раз.
- Подякували: 1389 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 січ, 2022 21:28
Прохожий написав: flyman написав:
всі договори на "ОСББ"
Прохожий написав:
есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)
зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))
,
газу нема.
От що я і писав недавно - всім дуже цікаво обсмоктати "самострой в чс", "бучанський напівпідвал", "ірпіньскі пробки, грязний воздух і відключення е.е."
Потім жалуються про флуд.
що і треба було довести
вася-забудовник(ОСББ) мае договір з Ясно дєсь так на 20кВт макс на вєсь "дім"
вода із скважини, какахи у вигрібну яму
от тільки питання хто цє будє обслугововать коли повний комплєкт олєнів набєрється)))
олєні будуть ставати дибом і брикатися,
скрізь свій набір проблем і рішень,
десь більше десь менше.
Як Манхетен, коли заселення?
Скільки "котлет" в тому пам"ятнику грошам?
з.і.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27666
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1370 раз.
- Подякували: 2388 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 12 січ, 2022 21:32
Прохожий написав: flyman написав: vitaliian написав:
а в экспликации санузел есть? Жилая площадь сколько м2 указана?
є санвузол (2..3 м2), жила 12м2..13м2+- (може менше за винятком "прихожої"), тре шукати експлікацію, під рукою не тримаю
та запили тут техпаспорт уже
если он есть конечно...
и ПС
которого нет...
да нема, успагойся
я все придумав, дехвіцит общєнія, сам понімаєш, полуподвал Бучі, світло пропало 3й день, насоси воду не качають, торфяники горять, корки на дорогах, дом шатає від товарняків.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27666
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1370 раз.
- Подякували: 2388 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21695
|4813878
|
|
|754
|1096677
|
|
|16
|30809
|
|