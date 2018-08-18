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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 січ, 2022 21:23
flyman написав:
всі договори на "ОСББ"
Прохожий написав:
есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)
зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))
,
газу нема.
От що я і писав недавно - всім дуже цікаво обсмоктати "самострой в чс", "бучанський напівпідвал", "ірпіньскі пробки, грязний воздух і відключення е.е."
Потім жалуються про флуд.
що і треба було довести
вася-забудовник(ОСББ) мае договір з Ясно дєсь так на 20кВт макс на вєсь "дім"
вода із скважини, какахи у вигрібну яму
от тільки питання хто цє будє обслугововать коли повний комплєкт олєнів набєрється)))
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Додано: Сер 12 січ, 2022 21:26
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
доки на квартиру (свідоцтво власності
а в экспликации санузел есть? Жилая площадь сколько м2 указана?
є санвузол (2..3 м2), жила 12м2..13м2+- (може менше за винятком "прихожої"), тре шукати експлікацію, під рукою не тримаю
та запили тут техпаспорт уже
если он есть конечно...
и ПС
которого нет...
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Додано: Сер 12 січ, 2022 21:28
Прохожий написав: flyman написав:
всі договори на "ОСББ"
Прохожий написав:
есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)
зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))
,
газу нема.
От що я і писав недавно - всім дуже цікаво обсмоктати "самострой в чс", "бучанський напівпідвал", "ірпіньскі пробки, грязний воздух і відключення е.е."
Потім жалуються про флуд.
що і треба було довести
вася-забудовник(ОСББ) мае договір з Ясно дєсь так на 20кВт макс на вєсь "дім"
вода із скважини, какахи у вигрібну яму
от тільки питання хто цє будє обслугововать коли повний комплєкт олєнів набєрється)))
олєні будуть ставати дибом і брикатися,
скрізь свій набір проблем і рішень,
десь більше десь менше.
Як Манхетен, коли заселення?
Скільки "котлет" в тому пам"ятнику грошам?
з.і.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 21:32
Прохожий написав: flyman написав: vitaliian написав:
а в экспликации санузел есть? Жилая площадь сколько м2 указана?
є санвузол (2..3 м2), жила 12м2..13м2+- (може менше за винятком "прихожої"), тре шукати експлікацію, під рукою не тримаю
та запили тут техпаспорт уже
если он есть конечно...
и ПС
которого нет...
да нема, успагойся
я все придумав, дехвіцит общєнія, сам понімаєш, полуподвал Бучі, світло пропало 3й день, насоси воду не качають, торфяники горять, корки на дорогах, дом шатає від товарняків.
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2
Додано: Сер 12 січ, 2022 21:38
flyman написав:
.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 21:45
stas_rst написав: zРадио написав:
какие там вести с Борщаговских полей?
вісті хренові - через нас поїхали усі з Святопетрівського, Білогородки і інших іпенів. Соборна і Київська в сторону окружної стоїть зранку, увечері - те саме. Розумні і з навігаторами їдуть через ППБорщагівку - там три виїзди - на Дачну, на Обойний і на Швидкісний.
Сумно там, не їдь. Пиши на валютній краще, я її читаю теж. Там і Флай "парапланерує" часто.
Тю... Я ж о сделках, а не о пробках. Ты, случайно, не употребляешь? А о пробках - это к лучшему мэру нужно обратиться, я сам с них прозреваю
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Додано: Сер 12 січ, 2022 21:46
vitaliian написав: flyman написав:
.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.
А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру
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flyman
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:18
zРадио написав: stas_rst написав: zРадио написав:
какие там вести с Борщаговских полей?
вісті хренові - через нас поїхали усі з Святопетрівського, Білогородки і інших іпенів. Соборна і Київська в сторону окружної стоїть зранку, увечері - те саме. Розумні і з навігаторами їдуть через ППБорщагівку - там три виїзди - на Дачну, на Обойний і на Швидкісний.
Сумно там, не їдь. Пиши на валютній краще, я її читаю теж. Там і Флай "парапланерує" часто.
Тю... Я ж о сделках, а не о пробках. Ты, случайно, не употребляешь? А о пробках - это к лучшему мэру нужно обратиться, я сам с них прозреваю
Дав емоційно - логістичну складову, тепер даю комерційну. Не вживаю і тобі не раджу, графіки переплутаєш і параплан на висхідних туземун.
Реальні ідуть від 1100-1200 за м2. Усі будинки нові - від 2013-го. На котловані тоді було 850, у 2016 - 550. Зараз виросли більш як удвічі. Параплана не було, не чули .
Решта залежить від локації і наповнення
Уяви, тут теж локація діє.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:31
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.
А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру
По пред'яві водійських прав на електросамокат - КИЇВЕНЕРГО дозволяє 10 кВт на квартиру.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:00
Frant написав: flyman написав: vitaliian написав:
[q
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.
А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру
-----
По пред'яві водійських прав на електросамокат - КИЇВЕНЕРГО дозволяє 10 кВт на квартиру.[/quote]
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На мій смарт(27м2) дають 6,5кВт!
На всі інші (більші) квартири в цьому ЖК - дають 10кВт!
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