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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9287928892899290>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:23

  flyman написав:
  Прохожий написав:есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)

зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))

всі договори на "ОСББ",
газу нема.

От що я і писав недавно - всім дуже цікаво обсмоктати "самострой в чс", "бучанський напівпідвал", "ірпіньскі пробки, грязний воздух і відключення е.е."

Потім жалуються про флуд.

що і треба було довести
вася-забудовник(ОСББ) мае договір з Ясно дєсь так на 20кВт макс на вєсь "дім"
вода із скважини, какахи у вигрібну яму
от тільки питання хто цє будє обслугововать коли повний комплєкт олєнів набєрється)))
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:26

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:доки на квартиру (свідоцтво власності
а в экспликации санузел есть? Жилая площадь сколько м2 указана?

є санвузол (2..3 м2), жила 12м2..13м2+- (може менше за винятком "прихожої"), тре шукати експлікацію, під рукою не тримаю

та запили тут техпаспорт уже
если он есть конечно...
и ПС
которого нет...
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:28

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  Прохожий написав:есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)

зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))

всі договори на "ОСББ",
газу нема.

От що я і писав недавно - всім дуже цікаво обсмоктати "самострой в чс", "бучанський напівпідвал", "ірпіньскі пробки, грязний воздух і відключення е.е."

Потім жалуються про флуд.

що і треба було довести
вася-забудовник(ОСББ) мае договір з Ясно дєсь так на 20кВт макс на вєсь "дім"
вода із скважини, какахи у вигрібну яму
от тільки питання хто цє будє обслугововать коли повний комплєкт олєнів набєрється)))

олєні будуть ставати дибом і брикатися,
скрізь свій набір проблем і рішень,
десь більше десь менше.
Як Манхетен, коли заселення?
Скільки "котлет" в тому пам"ятнику грошам?

з.і.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:32

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав: а в экспликации санузел есть? Жилая площадь сколько м2 указана?

є санвузол (2..3 м2), жила 12м2..13м2+- (може менше за винятком "прихожої"), тре шукати експлікацію, під рукою не тримаю

та запили тут техпаспорт уже
если он есть конечно...
и ПС
которого нет...

да нема, успагойся
я все придумав, дехвіцит общєнія, сам понімаєш, полуподвал Бучі, світло пропало 3й день, насоси воду не качають, торфяники горять, корки на дорогах, дом шатає від товарняків.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:45

  stas_rst написав:
  zРадио написав:какие там вести с Борщаговских полей?

вісті хренові - через нас поїхали усі з Святопетрівського, Білогородки і інших іпенів. Соборна і Київська в сторону окружної стоїть зранку, увечері - те саме. Розумні і з навігаторами їдуть через ППБорщагівку - там три виїзди - на Дачну, на Обойний і на Швидкісний.
Сумно там, не їдь. Пиши на валютній краще, я її читаю теж. Там і Флай "парапланерує" часто.


Тю... Я ж о сделках, а не о пробках. Ты, случайно, не употребляешь? А о пробках - это к лучшему мэру нужно обратиться, я сам с них прозреваю
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:46

  vitaliian написав:
  flyman написав:.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.

А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  stas_rst написав:
  zРадио написав:какие там вести с Борщаговских полей?

вісті хренові - через нас поїхали усі з Святопетрівського, Білогородки і інших іпенів. Соборна і Київська в сторону окружної стоїть зранку, увечері - те саме. Розумні і з навігаторами їдуть через ППБорщагівку - там три виїзди - на Дачну, на Обойний і на Швидкісний.
Сумно там, не їдь. Пиши на валютній краще, я її читаю теж. Там і Флай "парапланерує" часто.


Тю... Я ж о сделках, а не о пробках. Ты, случайно, не употребляешь? А о пробках - это к лучшему мэру нужно обратиться, я сам с них прозреваю

Дав емоційно - логістичну складову, тепер даю комерційну. Не вживаю і тобі не раджу, графіки переплутаєш і параплан на висхідних туземун.
Реальні ідуть від 1100-1200 за м2. Усі будинки нові - від 2013-го. На котловані тоді було 850, у 2016 - 550. Зараз виросли більш як удвічі. Параплана не було, не чули .
Решта залежить від локації і наповнення :)
Уяви, тут теж локація діє.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:31

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.

А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру

По пред'яві водійських прав на електросамокат - КИЇВЕНЕРГО дозволяє 10 кВт на квартиру.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:00

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Frant написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:[q
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.

А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру


-----
По пред'яві водійських прав на електросамокат - КИЇВЕНЕРГО дозволяє 10 кВт на квартиру.[/quote]

----
Хі-хі ©
На мій смарт(27м2) дають 6,5кВт! 8)
На всі інші (більші) квартири в цьому ЖК - дають 10кВт!
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