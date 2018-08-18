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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9287928892899290

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 144
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:04

  stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.

що каже гугол...
За 10 лет проживания в доме 38 Г и в целом по району минусов появляется все больше, к сожалению. Вонь из подтопленного подвала и забитого мусоропровода. Постоянно ломаются лифты. Горячей воды нет уже 3 года. Грабежи как в квартирах, так и в тамбурах (консьержи ничего не видят и не слышат). На стоянке возле дома регулярно бьют стекла и портят шины. Остатки частного сектора поблизости облюбовали бомжи. В доме очень много собачников, так что лифты и тротуары регулярно удобряются. Ни одного нормального магазина так и не появилось - постоянно просроченные продукты в форе и атб. Транспорт без вариантов - одна маршрутка и один трамвай. 1 час, чтобы добраться в центр Киева. Отрадный парк на самом деле не так уж близок для прогулок в будни, а новостройки сделали из него муравейник, в котором в выходные не развернуться всем желающим. Выбросы промзоны регулярно покрывают серым налетом окна и балконы. Но главное и неизменное - это панель, которая парит в жару, и создает влажность в холода, плюс все прелести звукоизоляции. Мечтаем перебраться отсюда в кирпичный дом и забыть этот кошмар.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:дають 10кВт
и плюс котельная, нннет?
vitaliian
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