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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 січ, 2022 21:46
vitaliian написав: flyman написав:
.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.
А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру
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flyman
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:18
zРадио написав: stas_rst написав: zРадио написав:
какие там вести с Борщаговских полей?
вісті хренові - через нас поїхали усі з Святопетрівського, Білогородки і інших іпенів. Соборна і Київська в сторону окружної стоїть зранку, увечері - те саме. Розумні і з навігаторами їдуть через ППБорщагівку - там три виїзди - на Дачну, на Обойний і на Швидкісний.
Сумно там, не їдь. Пиши на валютній краще, я її читаю теж. Там і Флай "парапланерує" часто.
Тю... Я ж о сделках, а не о пробках. Ты, случайно, не употребляешь? А о пробках - это к лучшему мэру нужно обратиться, я сам с них прозреваю
Дав емоційно - логістичну складову, тепер даю комерційну. Не вживаю і тобі не раджу, графіки переплутаєш і параплан на висхідних туземун.
Реальні ідуть від 1100-1200 за м2. Усі будинки нові - від 2013-го. На котловані тоді було 850, у 2016 - 550. Зараз виросли більш як удвічі. Параплана не було, не чули .
Решта залежить від локації і наповнення
Уяви, тут теж локація діє.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:31
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.
А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру
По пред'яві водійських прав на електросамокат - КИЇВЕНЕРГО дозволяє 10 кВт на квартиру.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:00
Frant написав: flyman написав: vitaliian написав:
[q
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.
А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру
-----
По пред'яві водійських прав на електросамокат - КИЇВЕНЕРГО дозволяє 10 кВт на квартиру.[/quote]
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Хі-хі ©
На мій смарт(27м2) дають 6,5кВт!
На всі інші (більші) квартири в цьому ЖК - дають 10кВт!
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:04
stas_rst написав:
колеги, прошу думку вголос!Вацлава Гавела 38Г
нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.
що каже гугол...
За 10 лет проживания в доме 38 Г и в целом по району минусов появляется все больше, к сожалению. Вонь из подтопленного подвала и забитого мусоропровода. Постоянно ломаются лифты. Горячей воды нет уже 3 года. Грабежи как в квартирах, так и в тамбурах (консьержи ничего не видят и не слышат). На стоянке возле дома регулярно бьют стекла и портят шины. Остатки частного сектора поблизости облюбовали бомжи. В доме очень много собачников, так что лифты и тротуары регулярно удобряются. Ни одного нормального магазина так и не появилось - постоянно просроченные продукты в форе и атб. Транспорт без вариантов - одна маршрутка и один трамвай. 1 час, чтобы добраться в центр Киева. Отрадный парк на самом деле не так уж близок для прогулок в будни, а новостройки сделали из него муравейник, в котором в выходные не развернуться всем желающим. Выбросы промзоны регулярно покрывают серым налетом окна и балконы. Но главное и неизменное - это панель, которая парит в жару, и создает влажность в холода, плюс все прелести звукоизоляции. Мечтаем перебраться отсюда в кирпичный дом и забыть этот кошмар.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:05
Успіх написав:
дають 10кВт
и плюс котельная, нннет?
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vitaliian
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:11
change_pm написав: stas_rst написав:
колеги, прошу думку вголос!Вацлава Гавела 38Г
нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.
що каже гугол...
За 10 лет проживания в доме 38 Г и в целом по району минусов появляется все больше, к сожалению. Вонь из подтопленного подвала и забитого мусоропровода. Постоянно ломаются лифты. Горячей воды нет уже 3 года. Грабежи как в квартирах, так и в тамбурах (консьержи ничего не видят и не слышат). На стоянке возле дома регулярно бьют стекла и портят шины. Остатки частного сектора поблизости облюбовали бомжи. В доме очень много собачников, так что лифты и тротуары регулярно удобряются. Ни одного нормального магазина так и не появилось - постоянно просроченные продукты в форе и атб. Транспорт без вариантов - одна маршрутка и один трамвай. 1 час, чтобы добраться в центр Киева. Отрадный парк на самом деле не так уж близок для прогулок в будни, а новостройки сделали из него муравейник, в котором в выходные не развернуться всем желающим. Выбросы промзоны регулярно покрывают серым налетом окна и балконы. Но главное и неизменное - это панель, которая парит в жару, и создает влажность в холода, плюс все прелести звукоизоляции. Мечтаем перебраться отсюда в кирпичный дом и забыть этот кошмар.
нащо так жостко розбивати мрію понаїха з полів СофБорщагівки стати куянином
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flyman
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:13
Успіх написав:
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Хі-хі ©
На мій смарт(27м2) дають 6,5кВт!
На всі інші (більші) квартири в цьому ЖК - дають 10кВт!
дадуть, коли в тебе буде пряма угода із Львівенерго,
і це буде не зразу, а поки не введуть весь комплекс (розтягнеться на 5+ до бескінечності років), і платитимеш по пром тарифу весь той час, це тобі не "незаконна новостройка в чс", спитай в практиків КРЖН
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:20
flyman написав: change_pm написав: stas_rst написав:
колеги, прошу думку вголос!Вацлава Гавела 38Г
нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.
що каже гугол...
За 10 лет проживания в доме 38 Г и в целом по району минусов появляется все больше, к сожалению. Вонь из подтопленного подвала и забитого мусоропровода. Постоянно ломаются лифты. Горячей воды нет уже 3 года. Грабежи как в квартирах, так и в тамбурах (консьержи ничего не видят и не слышат). На стоянке возле дома регулярно бьют стекла и портят шины. Остатки частного сектора поблизости облюбовали бомжи. В доме очень много собачников, так что лифты и тротуары регулярно удобряются. Ни одного нормального магазина так и не появилось - постоянно просроченные продукты в форе и атб. Транспорт без вариантов - одна маршрутка и один трамвай. 1 час, чтобы добраться в центр Киева. Отрадный парк на самом деле не так уж близок для прогулок в будни, а новостройки сделали из него муравейник, в котором в выходные не развернуться всем желающим. Выбросы промзоны регулярно покрывают серым налетом окна и балконы. Но главное и неизменное - это панель, которая парит в жару, и создает влажность в холода, плюс все прелести звукоизоляции. Мечтаем перебраться отсюда в кирпичный дом и забыть этот кошмар.
нащо так жостко розбивати мрію понаїха
з полів СофБорщагівки стати куянином
Я нажаль))) Відрадний знаю нормас))) любимий район)))
И він різний...
Якщо є грощі, можна купити будинок и жити пречудово, якщо якийсь "вася" не запілить самобуд через паркан, чи заведене свиней, або буде палити багаття...
Якщо грошви поменше, тоді якась з новобудов Відрадного...
Донця 2а, Відрадний 2, на край ця фігня від Кийовміськбуду...
Все залежить від потреб... медицина, школи, чи треба їздити в центр і саме куди...
Є приватні школи, медицина тільки державна, але близько. В центр швидко на транваї, в порт чи на жд також немає проблем...
ТЦ, кинотеатри недалеко також є...
зі. що реально не рекомендую - це лампову квартиру, сусіди будуть "пипець"...
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:23
vitaliian написав: Успіх написав:
дають 10кВт
и плюс котельная, нннет?
І котельня на даху! - але котельня - від газу, хоч сам будинок - НЕгазифікованій!
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