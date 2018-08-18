RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92879288928992909291>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:46

  vitaliian написав:
  flyman написав:.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.

А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27678
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 2388 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  stas_rst написав:
  zРадио написав:какие там вести с Борщаговских полей?

вісті хренові - через нас поїхали усі з Святопетрівського, Білогородки і інших іпенів. Соборна і Київська в сторону окружної стоїть зранку, увечері - те саме. Розумні і з навігаторами їдуть через ППБорщагівку - там три виїзди - на Дачну, на Обойний і на Швидкісний.
Сумно там, не їдь. Пиши на валютній краще, я її читаю теж. Там і Флай "парапланерує" часто.


Тю... Я ж о сделках, а не о пробках. Ты, случайно, не употребляешь? А о пробках - это к лучшему мэру нужно обратиться, я сам с них прозреваю

Дав емоційно - логістичну складову, тепер даю комерційну. Не вживаю і тобі не раджу, графіки переплутаєш і параплан на висхідних туземун.
Реальні ідуть від 1100-1200 за м2. Усі будинки нові - від 2013-го. На котловані тоді було 850, у 2016 - 550. Зараз виросли більш як удвічі. Параплана не було, не чули .
Решта залежить від локації і наповнення :)
Уяви, тут теж локація діє.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 27.02.19
Подякував: 760 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:31

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:.
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.

А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру

По пред'яві водійських прав на електросамокат - КИЇВЕНЕРГО дозволяє 10 кВт на квартиру.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22552
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:00

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Frant написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:[q
Кавалірка в "самобуді чс" в пішій доступності ШРТ 10куе + 6куе на ремонт, заходь і живи, правда не ідеально.
а правда, хоть 8квт на квартиру дают? 16 понимаю что нереально. По идее это сильно влияет на цену.

А де дають 8Квт? В Ірпені? По моєму стандарт 5Квт на квартиру


-----
По пред'яві водійських прав на електросамокат - КИЇВЕНЕРГО дозволяє 10 кВт на квартиру.[/quote]

----
Хі-хі ©
На мій смарт(27м2) дають 6,5кВт! 8)
На всі інші (більші) квартири в цьому ЖК - дають 10кВт!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2470
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:04

  stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.

що каже гугол...
За 10 лет проживания в доме 38 Г и в целом по району минусов появляется все больше, к сожалению. Вонь из подтопленного подвала и забитого мусоропровода. Постоянно ломаются лифты. Горячей воды нет уже 3 года. Грабежи как в квартирах, так и в тамбурах (консьержи ничего не видят и не слышат). На стоянке возле дома регулярно бьют стекла и портят шины. Остатки частного сектора поблизости облюбовали бомжи. В доме очень много собачников, так что лифты и тротуары регулярно удобряются. Ни одного нормального магазина так и не появилось - постоянно просроченные продукты в форе и атб. Транспорт без вариантов - одна маршрутка и один трамвай. 1 час, чтобы добраться в центр Киева. Отрадный парк на самом деле не так уж близок для прогулок в будни, а новостройки сделали из него муравейник, в котором в выходные не развернуться всем желающим. Выбросы промзоны регулярно покрывают серым налетом окна и балконы. Но главное и неизменное - это панель, которая парит в жару, и создает влажность в холода, плюс все прелести звукоизоляции. Мечтаем перебраться отсюда в кирпичный дом и забыть этот кошмар.
change_pm
 
Повідомлень: 5150
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:дають 10кВт
и плюс котельная, нннет?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10331
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1803 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:11

  change_pm написав:
  stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.

що каже гугол...
За 10 лет проживания в доме 38 Г и в целом по району минусов появляется все больше, к сожалению. Вонь из подтопленного подвала и забитого мусоропровода. Постоянно ломаются лифты. Горячей воды нет уже 3 года. Грабежи как в квартирах, так и в тамбурах (консьержи ничего не видят и не слышат). На стоянке возле дома регулярно бьют стекла и портят шины. Остатки частного сектора поблизости облюбовали бомжи. В доме очень много собачников, так что лифты и тротуары регулярно удобряются. Ни одного нормального магазина так и не появилось - постоянно просроченные продукты в форе и атб. Транспорт без вариантов - одна маршрутка и один трамвай. 1 час, чтобы добраться в центр Киева. Отрадный парк на самом деле не так уж близок для прогулок в будни, а новостройки сделали из него муравейник, в котором в выходные не развернуться всем желающим. Выбросы промзоны регулярно покрывают серым налетом окна и балконы. Но главное и неизменное - это панель, которая парит в жару, и создает влажность в холода, плюс все прелести звукоизоляции. Мечтаем перебраться отсюда в кирпичный дом и забыть этот кошмар.

нащо так жостко розбивати мрію понаїха з полів СофБорщагівки стати куянином
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27678
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 2388 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:13

  Успіх написав:----
Хі-хі ©
На мій смарт(27м2) дають 6,5кВт! 8)
На всі інші (більші) квартири в цьому ЖК - дають 10кВт!

дадуть, коли в тебе буде пряма угода із Львівенерго,
і це буде не зразу, а поки не введуть весь комплекс (розтягнеться на 5+ до бескінечності років), і платитимеш по пром тарифу весь той час, це тобі не "незаконна новостройка в чс", спитай в практиків КРЖН
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27678
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 2388 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:20

  flyman написав:
  change_pm написав:
  stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.

що каже гугол...
За 10 лет проживания в доме 38 Г и в целом по району минусов появляется все больше, к сожалению. Вонь из подтопленного подвала и забитого мусоропровода. Постоянно ломаются лифты. Горячей воды нет уже 3 года. Грабежи как в квартирах, так и в тамбурах (консьержи ничего не видят и не слышат). На стоянке возле дома регулярно бьют стекла и портят шины. Остатки частного сектора поблизости облюбовали бомжи. В доме очень много собачников, так что лифты и тротуары регулярно удобряются. Ни одного нормального магазина так и не появилось - постоянно просроченные продукты в форе и атб. Транспорт без вариантов - одна маршрутка и один трамвай. 1 час, чтобы добраться в центр Киева. Отрадный парк на самом деле не так уж близок для прогулок в будни, а новостройки сделали из него муравейник, в котором в выходные не развернуться всем желающим. Выбросы промзоны регулярно покрывают серым налетом окна и балконы. Но главное и неизменное - это панель, которая парит в жару, и создает влажность в холода, плюс все прелести звукоизоляции. Мечтаем перебраться отсюда в кирпичный дом и забыть этот кошмар.

нащо так жостко розбивати мрію понаїха з полів СофБорщагівки стати куянином

Я нажаль))) Відрадний знаю нормас))) любимий район)))

И він різний...

Якщо є грощі, можна купити будинок и жити пречудово, якщо якийсь "вася" не запілить самобуд через паркан, чи заведене свиней, або буде палити багаття...

Якщо грошви поменше, тоді якась з новобудов Відрадного...

Донця 2а, Відрадний 2, на край ця фігня від Кийовміськбуду...

Все залежить від потреб... медицина, школи, чи треба їздити в центр і саме куди...

Є приватні школи, медицина тільки державна, але близько. В центр швидко на транваї, в порт чи на жд також немає проблем...

ТЦ, кинотеатри недалеко також є...

зі. що реально не рекомендую - це лампову квартиру, сусіди будуть "пипець"...
change_pm
 
Повідомлень: 5150
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:23

  vitaliian написав:
  Успіх написав:дають 10кВт
и плюс котельная, нннет?

І котельня на даху! - але котельня - від газу, хоч сам будинок - НЕгазифікованій! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2470
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 92879288928992909291>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 74, 75, 76
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
756 1096748
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 00:21
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2168, 2169, 2170
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21696 4814067
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 00:06
UA
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30814
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.