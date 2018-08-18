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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9288928992909291>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:27

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:дають 10кВт
и плюс котельная, нннет?

І котельня на даху! - але котельня - від газу, хоч сам будинок - НЕгазифікованій! :mrgreen:

Оце ти попав!!! Буде твоя котельня купляти газ по 50-70 грн за куб = опалення буде золоте...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Буде твоя котельня купляти газ по 50-70 грн за куб = опалення буде золоте...

Вродь предприятия ТКЕ не покупают по 50-70.
Но чтобы засуицидить долярчика можно и 100 назвать))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:32

Зробити всіх разом!©)))

  change_pm написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:[quo дають 10кВт
и плюс котельная, нннет?

І котельня на даху! - але котельня - від газу, хоч сам будинок - НЕгазифікованій! :mrgreen:

Оце ти попав!!! Буде твоя котельня купляти газ по 50-70 грн за куб = опалення буде золоте...[/quote]

-----
Так лічильник тепла - в квартирі!
Перекрив на ньому краник, а сам грієшся від ел-конвекторів - ляпотааааа! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:34

Друге кольцо оточення Кийова

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:дають 10кВт
и плюс котельная, нннет?

І котельня на даху! - але котельня - від газу, хоч сам будинок - НЕгазифікованій! :mrgreen:

успіх, це гірше "малоєтажного незаконого новостроя в чс", повір практикам КРЖН

з.і.
Якщо пригадуєш, трохи більше як рік тому взяв у розстрочку повноцінну 1к в Бучі 34м2+ по 11500 грн. м2 (грубо 400к+-). Зараз повітря котловану там 18000 м2.
Газ в кожну хату, електрика теж.

Обіцяна здача в цьому кварталі.
Коробка є. Але навколо ще добудовують 3 будинка (1 раніше на рік початий, але стоїть чекаю на всю чергу). Може здадуть пізніше, так як думаю, що здаватимуть всю чергу, а не поштучно.
Почали вже впорядковувати територію. З одного боку вклали асфальт. З іншого боку до ж.д. платформи протягнули тротуарну доріжку, викладену плиткою та поставли ліхтарі для освітлення.
До платформи 7 хв. пішки. До м.Святошин 25-30 хв. електричкою (15 грн. квиток). До Хрещатика 25 хв. на метро.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 січ, 2022 23:41, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Перекрив на ньому краник

И получил платёжку 50% от средней по больнице. Бгг
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:41

  Hotab написав:
  Успіх написав:Перекрив на ньому краник

И получил платёжку 50% от средней по больнице. Бгг

Нікуя - максимум щось за "обслуговування"(типу мінімальної абонки/доставки газу) 8)
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Якщо пригадуєш, трохи більше як рік тому взяв у розстрочку повноцінну 1к в Бучі 34м2+ по 11500 грн. м2 (грубо 400к+-). Зараз повітря котловану там 18000 м2.
Газ в кожну хату, електрика теж.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-zhk-grn-yard-IDL2ku0.html
Главное верить в космический дорожай цоколей... Или 18000 не про цоколь? У вас в буче несколько квартир? Я запутался в них :(
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 23:46, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:42

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Перекрив на ньому краник

И получил платёжку 50% от средней по больнице. Бгг

Нікуя - максимум щось за "обслуговування"(типу мінімальної абонки/доставки газу) 8)

не кажи гоп, поки не отримаєш платіжки
мені в "самобуді в чс" додали 100 грн на МЗК
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:43

  flyman написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:[quoteдають 10кВт
и плюс котельная, нннет?

І котельня на даху! - але котельня - від газу, хоч сам будинок - НЕгазифікованій! :mrgreen:

успіх, це гірше "малоєтажного незаконого новостроя в чс", повір практикам КРЖН

з.і.
Якщо пригадуєш, трохи більше як рік тому взяв у розстрочку повноцінну 1к в Бучі 34м2+ по 11500 грн. м2 (грубо 400к+-). Зараз повітря котловану там 18000 м2.
Газ в кожну хату, електрика теж.

Обіцяна здача в цьому кварталі.
Коробка є. Але навколо ще добудовують 3 будинка (1 раніше на рік початий, але стоїть чекаю на всю чергу). Може здадуть пізніше, так як думаю, що здаватимуть всю чергу, а не поштучно.
Почали вже впорядковувати територію. З одного боку вклали асфальт. З іншого боку до ж.д. платформи протягнули тротуарну доріжку, викладену плиткою та поставли ліхтарі для освітлення.
До платформи 7 хв. пішки. До м.Святошин 25-30 хв. електричкою (15 грн. квиток). До Хрещатика 25 хв. на метро.[/quote]

------
Жирний-жир!👍.... якщо здадуть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:не кажи гоп, поки не отримаєш платіжки

І то правда. А то ще й можу не отримати платіжки взагалі!(якщо продам по переуступці)😁
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