Оце ти попав!!! Буде твоя котельня купляти газ по 50-70 грн за куб = опалення буде золоте...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:27
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:32
Зробити всіх разом!©)))
Оце ти попав!!! Буде твоя котельня купляти газ по 50-70 грн за куб = опалення буде золоте...[/quote]
-----
Так лічильник тепла - в квартирі!
Перекрив на ньому краник, а сам грієшся від ел-конвекторів - ляпотааааа!
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:34
Друге кольцо оточення Кийова
успіх, це гірше "малоєтажного незаконого новостроя в чс", повір практикам КРЖН
з.і.
Якщо пригадуєш, трохи більше як рік тому взяв у розстрочку повноцінну 1к в Бучі 34м2+ по 11500 грн. м2 (грубо 400к+-). Зараз повітря котловану там 18000 м2.
Газ в кожну хату, електрика теж.
Обіцяна здача в цьому кварталі.
Коробка є. Але навколо ще добудовують 3 будинка (1 раніше на рік початий, але стоїть чекаю на всю чергу). Може здадуть пізніше, так як думаю, що здаватимуть всю чергу, а не поштучно.
Почали вже впорядковувати територію. З одного боку вклали асфальт. З іншого боку до ж.д. платформи протягнули тротуарну доріжку, викладену плиткою та поставли ліхтарі для освітлення.
До платформи 7 хв. пішки. До м.Святошин 25-30 хв. електричкою (15 грн. квиток). До Хрещатика 25 хв. на метро.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 січ, 2022 23:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:41
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Главное верить в космический дорожай цоколей... Или 18000 не про цоколь? У вас в буче несколько квартир? Я запутался в них
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 23:46, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:42
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:43
успіх, це гірше "малоєтажного незаконого новостроя в чс", повір практикам КРЖН
з.і.
Якщо пригадуєш, трохи більше як рік тому взяв у розстрочку повноцінну 1к в Бучі 34м2+ по 11500 грн. м2 (грубо 400к+-). Зараз повітря котловану там 18000 м2.
Газ в кожну хату, електрика теж.
Обіцяна здача в цьому кварталі.
Коробка є. Але навколо ще добудовують 3 будинка (1 раніше на рік початий, але стоїть чекаю на всю чергу). Може здадуть пізніше, так як думаю, що здаватимуть всю чергу, а не поштучно.
Почали вже впорядковувати територію. З одного боку вклали асфальт. З іншого боку до ж.д. платформи протягнули тротуарну доріжку, викладену плиткою та поставли ліхтарі для освітлення.
До платформи 7 хв. пішки. До м.Святошин 25-30 хв. електричкою (15 грн. квиток). До Хрещатика 25 хв. на метро.[/quote]
------
Жирний-жир!👍.... якщо здадуть
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|