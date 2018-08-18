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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9288928992909291

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:нащо так жостко розбивати мрію понаїха з полів СофБорщагівки стати куянином

Флай, на відміну від тебе, підвального ченця, я ніколи не прагнув бути "куянином" (тебе колись таки вивезуть в ліс за ці слова корінні кияни) в плані прописки, хоча дві київських в паспорті уже є - Поділ і Виноградар.
Ти своїм убогим мозком не можеш збагнути, що є інші нагальніші потреби, аніж жити під Києвом, хоча можу дозволити собі набагато більше, аніж на 100уо/міс.
Останній раз пишу спеціально для тебе - коментуй свої підвали і не лізь у коментарі інших стосовно моїх питань.
Попередив востаннє, так зрозумів, клоун ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 12 січ, 2022 23:50, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:50

  vitaliian написав:
  flyman написав:Якщо пригадуєш, трохи більше як рік тому взяв у розстрочку повноцінну 1к в Бучі 34м2+ по 11500 грн. м2 (грубо 400к+-). Зараз повітря котловану там 18000 м2.
Газ в кожну хату, електрика теж.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-zhk-grn-yard-IDL2ku0.html
Главное верить в космический дорожай цоколей... Или 18000 не про цоколь? У вас в буче несколько квартир? Я запутался в них :(

Ого, як дешево!
Смачна ціна за цоколь 26м2!👍
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:50

  Успіх написав:------
Жирний-жир!👍.... якщо здадуть :mrgreen:

Здати то здадуть. Там вже 10й чи хз. який будинок.
Проблема в іншому, що забудовник не зробив трансформаторну підстанцію.
Наскільки чув, поки що компенсує різницю між промтарифом і для населення, але народ все одно негодує.
Обіцяють що буде підстанція, коли закінчать весь комплекс, а там ще на 5 років поля під забудову таким темпами.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:, як дешево!
Смачна ціна за цоколь 26м2
жаль на фото очередь желающих не видно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:54

скупляйтесь голубцьі (с)

https://news.finance.ua/ru/news/-/506916/getmantsev-rasskazal-chto-zhdet-ukraintsev-kotorye-kupyat-kvartiru

В Украине в рамках налогового надзора начисление налогов на дорогие покупки коснется только текущих покупок, однако не будет проводиться задним числом.

Гетманцев отметил, что никто не будет облагать дополнительным налогом имущество, приобретенное много лет назад, может идти речь только о будущих ценных приобретениях.

«Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у Налоговой, ни у кого-либо другого нет и не будет никогда. Поэтому может идти речь только о будущих ценных приобретениях, отмечаемых в реестрах. Это квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги и т. д.», — объяснил Гетманцев
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:01

  vitaliian написав:
  Успіх написав:, як дешево!
Смачна ціна за цоколь 26м2
жаль на фото очередь желающих не видно.

Я б таке взяв - хляпнув би білою фарбою на стіни, завіз мінімальні меблі/техніку і здавав би за 5Кгрн/міс.
Або переробив під нежитлове і здавав би, як комерцію👍
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:03

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:, як дешево!
Смачна ціна за цоколь 26м2
жаль на фото очередь желающих не видно.

Я б таке взяв - хляпнув би білою фарбою на стіни, завіз мінімальні меблі/техніку і здавав би за 5Кгрн/міс.
Або переробив під нежитлове і здавав би, як комерцію👍

Оно и так нежилое имхо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:32

  stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.


Не хочу обидеть никого, но Отрадный - один из самых криминальных районов.
Какие там плюсы, кроме милой моему сердцу Исиды - не знаю.
Я снимал помещения в свое время в прилегающих локациях - жить там мне не пришло-бы и в голову. Хотя нет, вру, в конце 90-х я смотрел квартиру чтобы снять в доме завода Лепсе. Это причинило мне тяжелую психологическую травму. Там и так жить нельзя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:43

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  Damien написав:И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.

доки на квартиру (свідоцтво власності і техпаспорт) а не на долю

есть договор с
ясно?
водоканалом?
про киевтеплоэнерго не спрашиваю)

зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))

Если на основании техпаспорта, который, согласен, сделать совсем не проблема, удастся внести в Реестр и получить Вытяг, то что еще надо? Я про юридическую сторону, договоры с комунальщиками - это другая песня. Там тоже может быть по-разному и не факт что плохо.
rjkz
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