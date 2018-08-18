Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Якщо пригадуєш, трохи більше як рік тому взяв у розстрочку повноцінну 1к в Бучі 34м2+ по 11500 грн. м2 (грубо 400к+-). Зараз повітря котловану там 18000 м2. Газ в кожну хату, електрика теж.
Успіх написав:------ Жирний-жир!👍.... якщо здадуть
Здати то здадуть. Там вже 10й чи хз. який будинок. Проблема в іншому, що забудовник не зробив трансформаторну підстанцію. Наскільки чув, поки що компенсує різницю між промтарифом і для населення, але народ все одно негодує. Обіцяють що буде підстанція, коли закінчать весь комплекс, а там ще на 5 років поля під забудову таким темпами.
В Украине в рамках налогового надзора начисление налогов на дорогие покупки коснется только текущих покупок, однако не будет проводиться задним числом.
Гетманцев отметил, что никто не будет облагать дополнительным налогом имущество, приобретенное много лет назад, может идти речь только о будущих ценных приобретениях.
«Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у Налоговой, ни у кого-либо другого нет и не будет никогда. Поэтому может идти речь только о будущих ценных приобретениях, отмечаемых в реестрах. Это квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги и т. д.», — объяснил Гетманцев
stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос! Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.
Не хочу обидеть никого, но Отрадный - один из самых криминальных районов. Какие там плюсы, кроме милой моему сердцу Исиды - не знаю. Я снимал помещения в свое время в прилегающих локациях - жить там мне не пришло-бы и в голову. Хотя нет, вру, в конце 90-х я смотрел квартиру чтобы снять в доме завода Лепсе. Это причинило мне тяжелую психологическую травму. Там и так жить нельзя.
Damien написав:И у тебя документы есть именно на квартиру, а не выделенную в натуре долю в совместной собственности? Если скажешь, что ДА, то не поверю, на этих землях в Жулянах запрещено строить выше двух этажей. И вообще строить многоквартирные дома.
доки на квартиру (свідоцтво власності і техпаспорт) а не на долю
есть договор с ясно? водоканалом? про киевтеплоэнерго не спрашиваю)
зы: техпаспорт сделать можно хоть на сарай)))
Если на основании техпаспорта, который, согласен, сделать совсем не проблема, удастся внести в Реестр и получить Вытяг, то что еще надо? Я про юридическую сторону, договоры с комунальщиками - это другая песня. Там тоже может быть по-разному и не факт что плохо.
stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос! Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.
що каже гугол...
За 10 лет проживания в доме 38 Г и в целом по району минусов появляется все больше, к сожалению. Вонь из подтопленного подвала и забитого мусоропровода. Постоянно ломаются лифты. Горячей воды нет уже 3 года. Грабежи как в квартирах, так и в тамбурах (консьержи ничего не видят и не слышат). На стоянке возле дома регулярно бьют стекла и портят шины. Остатки частного сектора поблизости облюбовали бомжи. В доме очень много собачников, так что лифты и тротуары регулярно удобряются. Ни одного нормального магазина так и не появилось - постоянно просроченные продукты в форе и атб. Транспорт без вариантов - одна маршрутка и один трамвай. 1 час, чтобы добраться в центр Киева. Отрадный парк на самом деле не так уж близок для прогулок в будни, а новостройки сделали из него муравейник, в котором в выходные не развернуться всем желающим. Выбросы промзоны регулярно покрывают серым налетом окна и балконы. Но главное и неизменное - это панель, которая парит в жару, и создает влажность в холода, плюс все прелести звукоизоляции. Мечтаем перебраться отсюда в кирпичный дом и забыть этот кошмар.
нащо так жостко розбивати мрію понаїха з полів СофБорщагівки стати куянином
Надто багато долярчиків-понаїхів на м2 площі. На жаль, ніхто їм не вставляє мозок і не заставляє жити згідно правил добросусідства
[quote="5374334:rjkz"][quote="5373984:stas_rst"]колеги, прошу думку вголос! Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.[/quote]
Не хочу обидеть никого, но Отрадный - один из самых криминальных районов. Какие там плюсы, кроме милой моему сердцу Исиды - не знаю. Я снимал помещения в свое время в прилегающих локациях - жить там мне не пришло-бы и в голову. Хотя нет, вру, в конце 90-х я смотрел квартиру чтобы снять в доме завода Лепсе. Это причинило мне тяжелую психологическую травму. Там и так жить нельзя.[/quote] Самые нормальные рвйоны - это Позняки и Голосеево. Ну и еще Троещина.