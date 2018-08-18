За 10 лет проживания в доме 38 Г и в целом по району минусов появляется все больше, к сожалению. Вонь из подтопленного подвала и забитого мусоропровода. Постоянно ломаются лифты. Горячей воды нет уже 3 года. Грабежи как в квартирах, так и в тамбурах (консьержи ничего не видят и не слышат). На стоянке возле дома регулярно бьют стекла и портят шины. Остатки частного сектора поблизости облюбовали бомжи. В доме очень много собачников, так что лифты и тротуары регулярно удобряются. Ни одного нормального магазина так и не появилось - постоянно просроченные продукты в форе и атб. Транспорт без вариантов - одна маршрутка и один трамвай. 1 час, чтобы добраться в центр Киева. Отрадный парк на самом деле не так уж близок для прогулок в будни, а новостройки сделали из него муравейник, в котором в выходные не развернуться всем желающим. Выбросы промзоны регулярно покрывают серым налетом окна и балконы. Но главное и неизменное - это панель, которая парит в жару, и создает влажность в холода, плюс все прелести звукоизоляции. Мечтаем перебраться отсюда в кирпичный дом и забыть этот кошмар.