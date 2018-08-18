Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос! Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.
захолустье полное. Рядом промка - ни магазинов, ни транспорта, ни метро, только вечная пробка на выезд вечером. Зато в километре маленький авторынок, иногда выручал аналог на левом - ДВРЗ, и то там не так уныло
stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос! Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.
захолустье полное. Рядом промка - ни магазинов, ни транспорта, ни метро, только вечная пробка на выезд вечером. Зато в километре маленький авторынок, иногда выручал аналог на левом - ДВРЗ, и то там не так уныло
авторинок на вул. Вересневій, біля ДВРЗ?
Investor_K написав:Ну и еще Троещина.
так, нормальний район. ТІльки - метро немає.
А взагалі, якщо людина вважає себе заможною і освіченою - welcome Печерський район. Це місце - точно не для тернопільських понаїхів та ірпіньських бухгалтерщ.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 січ, 2022 09:34, всього редагувалось 2 разів.