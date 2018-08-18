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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9289929092919292

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:20

  stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.

захолустье полное. Рядом промка - ни магазинов, ни транспорта, ни метро, только вечная пробка на выезд вечером. Зато в километре маленький авторынок, иногда выручал
аналог на левом - ДВРЗ, и то там не так уныло
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:28

  sequence написав:
  stas_rst написав:колеги, прошу думку вголос!
Вацлава Гавела 38Г нижче парку Відрадний по карті (ще нижче - перегон з купою колій) - це треш повний на Відрадному чи можна "ночувати" ? Ніколи там ногами не ходив, тільки на авто в об"їзд пробок на швидкісному з виїздом на Жулянську розв"язку.

захолустье полное. Рядом промка - ни магазинов, ни транспорта, ни метро, только вечная пробка на выезд вечером. Зато в километре маленький авторынок, иногда выручал
аналог на левом - ДВРЗ, и то там не так уныло

авторинок на вул. Вересневій, біля ДВРЗ?
  Investor_K написав:Ну и еще Троещина.
так, нормальний район. ТІльки - метро немає.

А взагалі, якщо людина вважає себе заможною і освіченою - welcome Печерський район. Це місце - точно не для тернопільських понаїхів та ірпіньських бухгалтерщ.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 січ, 2022 09:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Не хочу обидеть никого, но Отрадный - один из самых криминальных районов.

Зображення
Проблема криминала легко решается :D

https://kiev.segodnya.ua/kiev/kother/pe ... 95703.html
Переборщили с безопасностью: в Киеве подъезд превратили в "тюрьму"
Востаннє редагувалось reus в Чет 13 січ, 2022 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:31

  change_pm написав:..
Я нажаль))) Відрадний знаю нормас))) любимий район)))

И він різний...
...
Донця 2а, Відрадний 2, на край ця фігня від Кийовміськбуду...
..

на Отрадном все понятно и просто - жить можно поближе к Шулявке. Ближе к Окружной сумно
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:31

  reus написав:
  rjkz написав:Не хочу обидеть никого, но Отрадный - один из самых криминальных районов.

Зображення
Проблема криминала легко решается :D

Где-то я уже это видел.Ага. ,, Карты, деньги, два дымящихся ствола. "
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:33

  Bolt написав:
  reus написав:
  rjkz написав:Не хочу обидеть никого, но Отрадный - один из самых криминальных районов.

Зображення
Проблема криминала легко решается :D

Где-то я уже это видел.Ага. ,, Карты, деньги, два дымящихся ствола. "

п. Реус, очевидно, хоче сказати, що при наяфності лишніх коштів - можна обнести свій будинок парканом висотою 4 м, з колючим дротом і поставити охоронника на вході, з автоматом. :mrgreen:
Frant
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