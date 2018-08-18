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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 93149315931693179318>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 22:47

  Libo написав:
Войны не будет. Цены на золото и серебро не только не растут, но и даже падают. Масоны знают всё и действуют заблаговременно. Верный


Libo, я на форумі кілька років, лише читаю, прислухаюсь до порад розумних людей, Ваші слова теж пам"ятаю. Тому мені стало цікаво. Якщо мені не зраджує пам"ять, Ви радили вкладатися в золото (не впевнена), але в срібні ложки точно. А зараз Ви суперечите своїми словами самі собі, адже всупереч Вашим прогнозам ціни на золото-срібло падають. І де обіцяний вами "жир", який повинен був настати в Україні після обрання Зе (якого я, до речі, не сприймаю, м"яко кажучи...

Якщо я в чомусь стосовно Вас помилилась, вибачте, але хотілось би почути Ваші відповіді.
Alla77777
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:01

  Alla77777 написав:
  Libo написав:
Войны не будет. Цены на золото и серебро не только не растут, но и даже падают. Масоны знают всё и действуют заблаговременно. Верный


Libo, я на форумі кілька років, лише читаю, прислухаюсь до порад розумних людей, Ваші слова теж пам"ятаю. Тому мені стало цікаво. Якщо мені не зраджує пам"ять, Ви радили вкладатися в золото (не впевнена), але в срібні ложки точно. А зараз Ви суперечите своїми словами самі собі, адже всупереч Вашим прогнозам ціни на золото-срібло падають. І де обіцяний вами "жир", який повинен був настати в Україні після обрання Зе (якого я, до речі, не сприймаю, м"яко кажучи...

Якщо я в чомусь стосовно Вас помилилась, вибачте, але хотілось би почути Ваші відповіді.

после избрания Зє, недвига віросла в цене на 30%
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:16

  rjkz написав:рф после провальных переговоров усилила переброску войск с Дальнего востока на границу с Украиной.
К чему-бы это?


Блин, ну а вы то зачем подобную ерню слушаете? В чем прикол самонакрутки и бездействия одновременно? ИМХО Азимов более правдоподобно писАл чем нынешние "эксперты".
Востаннє редагувалось drevlyanin в Суб 15 січ, 2022 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:21

  rjkz написав:Достаточно немного просыпать молотого перца и нос собаки "сгорит", но сама она не пострадает. Затянуть псину после этого гадить в песочницу - нереально.
Будем гуманистами. :mrgreen:

Терен 4М
Сначала по собаке, а в случаи агрессивных действий хозяина по хозяину.
И всё в рамках самообороны естественно :mrgreen:
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1
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:22

  Унуноктий написав:
  Alla77777 написав:
  Libo написав:
Войны не будет. Цены на золото и серебро не только не растут, но и даже падают. Масоны знают всё и действуют заблаговременно. Верный


Libo, я на форумі кілька років, лише читаю, прислухаюсь до порад розумних людей, Ваші слова теж пам"ятаю. Тому мені стало цікаво. Якщо мені не зраджує пам"ять, Ви радили вкладатися в золото (не впевнена), але в срібні ложки точно. А зараз Ви суперечите своїми словами самі собі, адже всупереч Вашим прогнозам ціни на золото-срібло падають. І де обіцяний вами "жир", який повинен був настати в Україні після обрання Зе (якого я, до речі, не сприймаю, м"яко кажучи...

Якщо я в чомусь стосовно Вас помилилась, вибачте, але хотілось би почути Ваші відповіді.

после избрания Зє, недвига віросла в цене на 30%


Есть 100% корреляция между глобальным потеплением и уменьшением морского пиратства :)

Кстати, срок Зели ещё не вышел
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:28

baraka

ну, будемо чекати кінця епохи бідності, особливо після радісної новини про талони
Востаннє редагувалось Alla77777 в Суб 15 січ, 2022 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Alla77777
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:31

  Унуноктий написав:после избрания Зє, недвига віросла в цене на 30%


Тобто, свою недвігу я куплю так років через 100, маючи деякі накопичення, які вже не встигають за цінами(((
Alla77777
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:36

  Alla77777 написав:
  Унуноктий написав:после избрания Зє, недвига віросла в цене на 30%


Тобто, свою недвігу я куплю так років через 100, маючи деякі накопичення, які вже не встигають за цінами(((

вони не встигають, навіть якщо крутити їх на депозитах/ОВДП,
смисл в накопиченнях втрачено, хто не "успєл тот апіздав"
flyman
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2
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:26

  Унуноктий написав:как то скучно стало
мне если честно понятно что кржн стопрнётся в 2022 году, но впадение цены не верю
кстати сейчас в ожидании войны многие даже ремонты стопорнули

Многіе - це хто?
Можливо, у людей кошти закінчуються? Не розрахували ціни і свої можливості?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 16 січ, 2022 03:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:26

  baraka написав:
  drevlyanin написав:
  Первый написав:
Брєд не викликати поліцію тому що така видумана історія.


Перший, надихніть нас своїми оптимістичними історіями вирішеннями ваших проблем українською поліцією. А то якось особливо не доводилось чути про таке від знайомих пересічних.
Сам викликав поліцію тричі за останніх 8 років. Кожного разу результат нульовий, та якщо врахувати ще й втрату часу, (1-2 години за випадок) варто рахувати ці історії в мінус.


у нас в стране делать никто ничего не хочет. Даже полицию надо пинать чтобы она сделала своё дело до конца.

история такая: шумели соседи, приезжала полиция, постучалась, не открыли - ну значит ничего можем сделать.

Сосед написал заяву на бездействие полиции и участкового - через 20-30 дней пришла писулька, что таки к соседу попали, с ним провели беседу, что он обещал исправиться. Пока тихо.


похоже, здесь большое кол-во людей, верящих в органы правопорядка в решение бытовых вопросов. да и любых других вопросов. это просто говорит о крайне ограниченном, близком к отсутствующему личном опыте в этом вопросе. и только.
adeges
 
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