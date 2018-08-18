Frant написав:
Многіе - це хто?
Я на днях купив пару гарних 1к квартир біля метро "Святошино" - ремонт іде повним ходом. Ледь встигаю підвозити будматеріали.
поздравляю, новостройка я надеюсь?
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Додано: Нед 16 січ, 2022 01:31
поздравляю, новостройка я надеюсь?
Додано: Нед 16 січ, 2022 02:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 16 січ, 2022 03:48
Всё абсолютно верно.
Доверие только к золоту и серебру.
Последнее время золото и серебро действительно копеешно подупали, но это после почти двухкратного роста. Временная передышка и коррекция перед новым грандиозным раундом роста. Этот раунд состоится в течение ближайших двух-трех лет.
Причины:
1. Высокая инфляция. На ценах на золото и серебро она пока никак не отразилась из-за манипуляций на рынке. Манипуляции с занижением цен на деривативы по золоту и серебру осуществлять все сложнее и сложнее, они приводят к вымыванию (дефициту) физического металла с рынка и к большой торговой марже на физический металл. Долго такой дисбаланс продолжаться не может. Бумажных деривативов с обязательной поставкой металла в 5 раз больше, чем этого металла на рынке. Теоретически цены могут стрельнуть вверх на эту же величину.
2. Внедрение Базеля-3. Сейчас банки учитывают в своих активах металлы по стоимости в 50% от их рыночной цены. Это надежно, но экономически невыгодно. После внедрения правил Базель-3 они будут учитывать их по 100% цены и тогда это станет им очень выгодно. Многие их финансовые активы перекочуют в драгоценные металлы. Банкиры будут активно скупать золото и серебро.
3. Серебро стаёт главным металлом нового технологического уровня, к которому сейчас переходит человечества, благодаря своим уникальным физическим свойствам. Промышленность в ближайшие годы будет потреблять в разы больше, чем сегодня. Спрос на него резко вырастет.
4. Существуют такие предложения, чтобы после внедрения Базеля-3 глобально провести переоценку активов в золоте и серебре для увеличения активов цб уменьшения уровня госдолга в ВВП. Чтобы понизить госдолг США до приемлемого уровня 70% ВВП золото предлагают переоценить до $50 тыщ за унцию, а серебро до $1-2 тыщ за унцию.
5. Если бы угроза широкомасштабной войны в Европе была реальной, золото бы подоражало наверно вдвое. А пока оно десять баксов туда, десять баксов сюда. Эти люди имеют достоверную информацию от первоисточника.
Додано: Нед 16 січ, 2022 05:26
Каких эксспертов?
Это опубликованные данные и видео.
Умозаключение - мое.
Я экспертов не слушаю.
По поводу провальности (для рф) переговоров - это из не украинских и (ессесно) не рашистских сми.
Складываю 2+2. И мне результат не нравится. Хотя, если-бы США (чего я опасался и опасась после слива по СП2) и/или НАТО слили, то мне это понравилось-бы еще меньше.
Но сейчас реальность большой войны Я (а не эксперты) оцениваю как крайне высокую. Если-бы рф оставила войска там где есть после переговоров - можно было-бы гадать, но ПОСЛЕ переговоров перебрасывать с Дальнего востока 4 армии - к чему если давить уже не на кого (переговоров больше не будет), а ради того чтобы потрясти кулачками - излишний геммор.
Я НАДЕЮСЬ, что бОльшей чем сейчас войны не будет, но очень в этом сомневаюсь.
Додано: Нед 16 січ, 2022 05:29
Зачем?
Зачем множить негатив?
Посыпали перцем - и собаки там не будет.и конфликтов.
Хочется с кем-то помахаться - велкам в спортзал.
Додано: Нед 16 січ, 2022 07:09
Хорощая идея.
Жаль не своя.
В США фудстемпы вполне себя зарекомендовали.
Это не "живые" деньги, на которые и сигареты и бухло и хз что можно купить.
Только в магазинах и только продукты питания, которые отнесешь домой и приготовишь.
Или для Вас откровение, что у значительной части населения Украины доходов даже на нормальное питание не хватает?
Ща Штирлиц наш вылезет и начнет глашатать, что укропы исключительно в мишленовских ресторациях достойны питаться. Но на самом деле "не только лишь все".
Додано: Нед 16 січ, 2022 07:11
Поверте мне, с нормальным арендодателем, не так уж плохо в аренде.
Вы еще не представляете с чем столкнетесь в "своей" недвиге.
Додано: Нед 16 січ, 2022 08:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
„Нехватки пищи в самой природе не заложено, нехватка духа — вот это вот дефицит.Если есть дух, значит войну можно вести сто тысяч лет. Если его нет — ни одного дня. Можно завалить все столы пищей, и от обжорства умереть.“ — Джохар Мусаевич Дудаев
Додано: Нед 16 січ, 2022 09:05
Вообще в Германии полиция парковкой занимаеться в крайнем случае.
Есть службы, в основном бабушки ходят в форме с фотоапаратом.
Неправильно машина стит, сфоткали, получи квитанцию для оплаты.
Полиция не дергаеться по мелочам и нарушители штрафуються.
В Украине я так понял такое создать скудость ума не позволяет.
Додано: Нед 16 січ, 2022 09:57
Ещё при Викторе Федороче за вызовы по всякой фигне менты могли вызывальщику ПРом по мягким местам надавать.
В середине 90-х милиция на сообщения про грабеж могла не приехать, бензина в баках не было.
Сейчас на какшки в песочнице предлагают Омегу по тревоге поднимать
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