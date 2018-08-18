Додано: Нед 16 січ, 2022 03:48

Alla77777 написав: Libo написав:

Войны не будет. Цены на золото и серебро не только не растут, но и даже падают. Масоны знают всё и действуют заблаговременно. Верный Войны не будет. Цены на золото и серебро не только не растут, но и даже падают. Масоны знают всё и действуют заблаговременно. Верный



Libo, я на форумі кілька років, лише читаю, прислухаюсь до порад розумних людей, Ваші слова теж пам"ятаю. Тому мені стало цікаво. Якщо мені не зраджує пам"ять, Ви радили вкладатися в золото (не впевнена), але в срібні ложки точно. А зараз Ви суперечите своїми словами самі собі, адже всупереч Вашим прогнозам ціни на золото-срібло падають. І де обіцяний вами "жир", який повинен був настати в Україні після обрання Зе (якого я, до речі, не сприймаю, м"яко кажучи...



Якщо я в чомусь стосовно Вас помилилась, вибачте, але хотілось би почути Ваші відповіді. Libo, я на форумі кілька років, лише читаю, прислухаюсь до порад розумних людей, Ваші слова теж пам"ятаю. Тому мені стало цікаво. Якщо мені не зраджує пам"ять, Ви радили вкладатися в золото (не впевнена), але в срібні ложки точно. А зараз Ви суперечите своїми словами самі собі, адже всупереч Вашим прогнозам ціни на золото-срібло падають. І де обіцяний вами "жир", який повинен був настати в Україні після обрання Зе (якого я, до речі, не сприймаю, м"яко кажучи...Якщо я в чомусь стосовно Вас помилилась, вибачте, але хотілось би почути Ваші відповіді.

Всё абсолютно верно.Доверие только к золоту и серебру.Последнее время золото и серебро действительно копеешно подупали, но это после почти двухкратного роста. Временная передышка и коррекция перед новым грандиозным раундом роста. Этот раунд состоится в течение ближайших двух-трех лет.Причины:1. Высокая инфляция. На ценах на золото и серебро она пока никак не отразилась из-за манипуляций на рынке. Манипуляции с занижением цен на деривативы по золоту и серебру осуществлять все сложнее и сложнее, они приводят к вымыванию (дефициту) физического металла с рынка и к большой торговой марже на физический металл. Долго такой дисбаланс продолжаться не может. Бумажных деривативов с обязательной поставкой металла в 5 раз больше, чем этого металла на рынке.Теоретически цены могут стрельнуть вверх на эту же величину.2. Внедрение Базеля-3. Сейчас банки учитывают в своих активах металлы по стоимости в 50% от их рыночной цены. Это надежно, но экономически невыгодно. После внедрения правил Базель-3 они будут учитывать их по 100% цены и тогда это станет им очень выгодно. Многие их финансовые активы перекочуют в драгоценные металлы. Банкиры будут активно скупать золото и серебро.3. Серебро стаёт главным металлом нового технологического уровня, к которому сейчас переходит человечества, благодаря своим уникальным физическим свойствам. Промышленность в ближайшие годы будет потреблять в разы больше, чем сегодня. Спрос на него резко вырастет.4. Существуют такие предложения, чтобы после внедрения Базеля-3 глобально провести переоценку активов в золоте и серебре для увеличения активов цб уменьшения уровня госдолга в ВВП. Чтобы понизить госдолг США до приемлемого уровня 70% ВВП золото предлагают переоценить до $50 тыщ за унцию, а серебро до $1-2 тыщ за унцию.5. Если бы угроза широкомасштабной войны в Европе была реальной, золото бы подоражало наверно вдвое. А пока оно десять баксов туда, десять баксов сюда. Эти люди имеют достоверную информацию от первоисточника.