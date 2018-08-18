RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9315931693179318>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 01:31

  Frant написав:
  Унуноктий написав:как то скучно стало
мне если честно понятно что кржн стопрнётся в 2022 году, но впадение цены не верю
кстати сейчас в ожидании войны многие даже ремонты стопорнули

Многіе - це хто?
Я на днях купив пару гарних 1к квартир біля метро "Святошино" - ремонт іде повним ходом. Ледь встигаю підвозити будматеріали.

поздравляю, новостройка я надеюсь?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21667
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 02:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:новостройка я надеюсь?
пенопластовая и за дорого?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 03:48

  Alla77777 написав:
  Libo написав:
Войны не будет. Цены на золото и серебро не только не растут, но и даже падают. Масоны знают всё и действуют заблаговременно. Верный


Libo, я на форумі кілька років, лише читаю, прислухаюсь до порад розумних людей, Ваші слова теж пам"ятаю. Тому мені стало цікаво. Якщо мені не зраджує пам"ять, Ви радили вкладатися в золото (не впевнена), але в срібні ложки точно. А зараз Ви суперечите своїми словами самі собі, адже всупереч Вашим прогнозам ціни на золото-срібло падають. І де обіцяний вами "жир", який повинен був настати в Україні після обрання Зе (якого я, до речі, не сприймаю, м"яко кажучи...

Якщо я в чомусь стосовно Вас помилилась, вибачте, але хотілось би почути Ваші відповіді.


Всё абсолютно верно.
Доверие только к золоту и серебру.
Последнее время золото и серебро действительно копеешно подупали, но это после почти двухкратного роста. Временная передышка и коррекция перед новым грандиозным раундом роста. Этот раунд состоится в течение ближайших двух-трех лет.
Причины:
1. Высокая инфляция. На ценах на золото и серебро она пока никак не отразилась из-за манипуляций на рынке. Манипуляции с занижением цен на деривативы по золоту и серебру осуществлять все сложнее и сложнее, они приводят к вымыванию (дефициту) физического металла с рынка и к большой торговой марже на физический металл. Долго такой дисбаланс продолжаться не может. Бумажных деривативов с обязательной поставкой металла в 5 раз больше, чем этого металла на рынке. :!: Теоретически цены могут стрельнуть вверх на эту же величину.
2. Внедрение Базеля-3. Сейчас банки учитывают в своих активах металлы по стоимости в 50% от их рыночной цены. Это надежно, но экономически невыгодно. После внедрения правил Базель-3 они будут учитывать их по 100% цены и тогда это станет им очень выгодно. Многие их финансовые активы перекочуют в драгоценные металлы. Банкиры будут активно скупать золото и серебро.
3. Серебро стаёт главным металлом нового технологического уровня, к которому сейчас переходит человечества, благодаря своим уникальным физическим свойствам. Промышленность в ближайшие годы будет потреблять в разы больше, чем сегодня. Спрос на него резко вырастет.
4. Существуют такие предложения, чтобы после внедрения Базеля-3 глобально провести переоценку активов в золоте и серебре для увеличения активов цб уменьшения уровня госдолга в ВВП. Чтобы понизить госдолг США до приемлемого уровня 70% ВВП золото предлагают переоценить до $50 тыщ за унцию, а серебро до $1-2 тыщ за унцию.
5. Если бы угроза широкомасштабной войны в Европе была реальной, золото бы подоражало наверно вдвое. А пока оно десять баксов туда, десять баксов сюда. Эти люди имеют достоверную информацию от первоисточника.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10562
З нами з: 14.11.11
Подякував: 405 раз.
Подякували: 4308 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 05:26

  drevlyanin написав:
  rjkz написав:рф после провальных переговоров усилила переброску войск с Дальнего востока на границу с Украиной.
К чему-бы это?


Блин, ну а вы то зачем подобную ерню слушаете? В чем прикол самонакрутки и бездействия одновременно? ИМХО Азимов более правдоподобно писАл чем нынешние "эксперты".


Каких эксспертов?
Это опубликованные данные и видео.
Умозаключение - мое.
Я экспертов не слушаю.
По поводу провальности (для рф) переговоров - это из не украинских и (ессесно) не рашистских сми.
Складываю 2+2. И мне результат не нравится. Хотя, если-бы США (чего я опасался и опасась после слива по СП2) и/или НАТО слили, то мне это понравилось-бы еще меньше.
Но сейчас реальность большой войны Я (а не эксперты) оцениваю как крайне высокую. Если-бы рф оставила войска там где есть после переговоров - можно было-бы гадать, но ПОСЛЕ переговоров перебрасывать с Дальнего востока 4 армии - к чему если давить уже не на кого (переговоров больше не будет), а ради того чтобы потрясти кулачками - излишний геммор.
Я НАДЕЮСЬ, что бОльшей чем сейчас войны не будет, но очень в этом сомневаюсь.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12654
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6534 раз.
Подякували: 3594 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 05:29

  UA написав:
  rjkz написав:Достаточно немного просыпать молотого перца и нос собаки "сгорит", но сама она не пострадает. Затянуть псину после этого гадить в песочницу - нереально.
Будем гуманистами. :mrgreen:

Терен 4М
Сначала по собаке, а в случаи агрессивных действий хозяина по хозяину.
И всё в рамках самообороны естественно :mrgreen:


Зачем?
Зачем множить негатив?
Посыпали перцем - и собаки там не будет.и конфликтов.
Хочется с кем-то помахаться - велкам в спортзал.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12654
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6534 раз.
Подякували: 3594 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 07:09

  Alla77777 написав:baraka

ну, будемо чекати кінця епохи бідності, особливо після радісної новини про талони


Хорощая идея.
Жаль не своя.
В США фудстемпы вполне себя зарекомендовали.
Это не "живые" деньги, на которые и сигареты и бухло и хз что можно купить.
Только в магазинах и только продукты питания, которые отнесешь домой и приготовишь.
Или для Вас откровение, что у значительной части населения Украины доходов даже на нормальное питание не хватает?
Ща Штирлиц наш вылезет и начнет глашатать, что укропы исключительно в мишленовских ресторациях достойны питаться. Но на самом деле "не только лишь все".
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12654
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6534 раз.
Подякували: 3594 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 07:11

  Alla77777 написав:
  Унуноктий написав:после избрания Зє, недвига віросла в цене на 30%


Тобто, свою недвігу я куплю так років через 100, маючи деякі накопичення, які вже не встигають за цінами(((


Поверте мне, с нормальным арендодателем, не так уж плохо в аренде.
Вы еще не представляете с чем столкнетесь в "своей" недвиге.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12654
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6534 раз.
Подякували: 3594 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 08:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Или для Вас откровение, что у значительной части населения Украины доходов даже на нормальное питание не хватает?


„Нехватки пищи в самой природе не заложено, нехватка духа — вот это вот дефицит.Если есть дух, значит войну можно вести сто тысяч лет. Если его нет — ни одного дня. Можно завалить все столы пищей, и от обжорства умереть.“ — Джохар Мусаевич Дудаев
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:05

  UA написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:Потому хочешь что то сделать - бери и делай
2 страницы назад было видео, где мужика с джипа взяли и сделали. В итоге та же полиция и суд только с тяжкими телесными. Нельзя было сразу полицию вызвать, Поломанные ребра ничему не учат?

vitaliian ментам нужен терпила.
Есть терпила есть дело.
Вызывать ментов на какашки в детской песочнице или быдловатую парковку авто это какой то наивный детский сад.


Вообще в Германии полиция парковкой занимаеться в крайнем случае.
Есть службы, в основном бабушки ходят в форме с фотоапаратом.
Неправильно машина стит, сфоткали, получи квитанцию для оплаты.
Полиция не дергаеться по мелочам и нарушители штрафуються.
В Украине я так понял такое создать скудость ума не позволяет. :shock:
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:57

  Хомякоид написав:
  UA написав:vitaliian ментам нужен терпила.
Есть терпила есть дело.
Вызывать ментов на какашки в детской песочнице или быдловатую парковку авто это какой то наивный детский сад.


Вообще в Германии полиция парковкой занимаеться в крайнем случае.
Есть службы, в основном бабушки ходят в форме с фотоапаратом.
Неправильно машина стит, сфоткали, получи квитанцию для оплаты.
Полиция не дергаеться по мелочам и нарушители штрафуються.
В Украине я так понял такое создать скудость ума не позволяет. :shock:

Ещё при Викторе Федороче за вызовы по всякой фигне менты могли вызывальщику ПРом по мягким местам надавать.
В середине 90-х милиция на сообщения про грабеж могла не приехать, бензина в баках не было.
Сейчас на какшки в песочнице предлагают Омегу по тревоге поднимать :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9315931693179318>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2170, 2171, 2172
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21718 4826442
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 20:00
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 74, 75, 76
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
757 1105640
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 19:58
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30875
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2478)
16.01.2022 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.