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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9315931693179318

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/J9fQCtiTbE8
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:51

  Хомякоид написав:
Вообще в Германии полиция парковкой занимаеться в крайнем случае.
Есть службы, в основном бабушки ходят в форме с фотоапаратом.
Неправильно машина стит, сфоткали, получи квитанцию для оплаты.
Полиция не дергаеться по мелочам и нарушители штрафуються.
В Украине я так понял такое создать скудость ума не позволяет. :shock:

Да ладно. Здесь как раз все по уму.
Это ж вся чиновная челядь от высоких кабминовских до местных прокурорских окажется под штрафами. Кто же у нас такое введет?)))
antey1969
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  #<1 ... 9315931693179318
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