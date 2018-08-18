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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 січ, 2022 10:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 16 січ, 2022 10:51
Да ладно. Здесь как раз все по уму.
Это ж вся чиновная челядь от высоких кабминовских до местных прокурорских окажется под штрафами. Кто же у нас такое введет?)))
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