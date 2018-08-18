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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9315931693179318

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:43

  Frant написав:Я на днях купив пару гарних 1к квартир біля метро "Святошино" - ремонт іде повним ходом. Ледь встигаю підвозити будматеріали.

Frant Растишка.
БудитТолькоДаражать
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:56

  UA написав:
  Frant написав:Я на днях купив пару гарних 1к квартир біля метро "Святошино" - ремонт іде повним ходом. Ледь встигаю підвозити будматеріали.

Frant Растишка.
БудитТолькоДаражать

Хм.Долго не читал форум.
Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба
достал из под-матраса полтора кирпича ни разу не корумпированных денег и поцокотел копытами по продаванам на пике цен ?
Чета ржу.
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:25

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Надо брать?
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:47

  Frant написав:Московія (особисто радник Х-йла, п.Пєсков) виставила ультиматум. Що не потерпить розширення НАТО на Схід. Чи не почнеться заваруха? Найближчим часом?


Всьо пропало, кому тепер зливати однушки на Святошині)
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:49

  Frant написав:Московія (особисто радник Х-йла, п.Пєсков) виставила ультиматум. Що не потерпить розширення НАТО на Схід. Чи не почнеться заваруха? Найближчим часом?


Не почнеться. Лякають. Якби починали то в неділю або перед святами.
Собака яка голосно гавкає не кусає.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:19

  es77 написав:Frant Растишка.
БудитТолькоДаражать
Хм.Долго не читал форум.
Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба

Найсмішніше полягає в тому, що я жодного дня за все своє життя - не працював у ВУзі)))
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:23

  Frant написав:
  es77 написав:Frant Растишка.
БудитТолькоДаражать
Хм.Долго не читал форум.
Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба

Найсмішніше полягає в тому, що я жодного дня за все своє життя - не працював у ВУзі)))

так а что за однухи вы купили и по чём?
Унуноктий
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  #<1 ... 9315931693179318
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