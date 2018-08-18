Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Я на днях купив пару гарних 1к квартир біля метро "Святошино" - ремонт іде повним ходом. Ледь встигаю підвозити будматеріали.
Frant Растишка. БудитТолькоДаражать
Хм.Долго не читал форум. Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба достал из под-матраса полтора кирпича ни разу не корумпированных денег и поцокотел копытами по продаванам на пике цен ? Чета ржу.
es77 написав:Frant Растишка. БудитТолькоДаражать Хм.Долго не читал форум. Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба
Найсмішніше полягає в тому, що я жодного дня за все своє життя - не працював у ВУзі)))
es77 написав:Frant Растишка. БудитТолькоДаражать Хм.Долго не читал форум. Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба
Найсмішніше полягає в тому, що я жодного дня за все своє життя - не працював у ВУзі)))