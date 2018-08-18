Frant Растишка.
БудитТолькоДаражать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 січ, 2022 18:43
Додано: Нед 16 січ, 2022 18:56
Хм.Долго не читал форум.
Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба
достал из под-матраса полтора кирпича ни разу не корумпированных денег и поцокотел копытами по продаванам на пике цен ?
Чета ржу.
Додано: Нед 16 січ, 2022 22:19
Найсмішніше полягає в тому, що я жодного дня за все своє життя - не працював у ВУзі)))
Додано: Нед 16 січ, 2022 22:23
так а что за однухи вы купили и по чём?
Додано: Пон 17 січ, 2022 00:23
FT разтішкам - гібридний формат роботи не працює - пора в ох
разтішкам на радість від FT
Британське видання Financial Times опублікувало колонку редактора Каміли Кавендіш під назвою «Настав час визнати, що гібрид не працює».
і комєнт
Якщо спробувати оцінити об’єм офісної нерухомості в трильйонах доларів, яка виявилась нікому не потрібною за 2020-2022 роки, то це буде вражаюча цифра.
Витрати компаній на будівництво офісів вже ніколи не повернуться. А це трильйонні активи, або витрати. З якого боку дивитись
Здавати в оренду їх нікому, або набагато важче. Навіть в Києві значна частина офісів стоять вже два роки напівпорожні. Тому зрозуміло, що інвестори в нерухомість будуть замовляти статті в газетах, дослідження в певних науковців, які розказуватимуть «чому потрібні офіси». Завжди варто дивитись «кому вигідно». Ціни на оренду, офісну нерухомість просядуть по сотням міст мільйонників на планеті. Можливо, навіть на 20-60% від цін 2019 року для оренди і на 10-40% для купівлі.
про Київ.
пів року тому друг винайняв приміщення, не офіс-офіс айтішників, але саме виселений офіс підприємства, щось порядка 16ти квадратів за смішні 4к грн (Південний Вокзал)
Ще 3 місяці тому інший друг винайняв магазин на Саксаганського щось порядка 8к за 10 квадратів (не супер біля центру, але вже далеко не початок вулиці)
в доковідні часи, такі приміщення нереально було знайти( цінник точно був десь 2х мінімум)
пора в охвіс, Хі-хі
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:18
Капець заказуха.
Ну да, ну да, а економія на часі, на оренді ітд іх не хвилює
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