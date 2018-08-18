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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9315931693179318

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:43

  Frant написав:Я на днях купив пару гарних 1к квартир біля метро "Святошино" - ремонт іде повним ходом. Ледь встигаю підвозити будматеріали.

Frant Растишка.
БудитТолькоДаражать
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:56

  UA написав:
  Frant написав:Я на днях купив пару гарних 1к квартир біля метро "Святошино" - ремонт іде повним ходом. Ледь встигаю підвозити будматеріали.

Frant Растишка.
БудитТолькоДаражать

Хм.Долго не читал форум.
Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба
достал из под-матраса полтора кирпича ни разу не корумпированных денег и поцокотел копытами по продаванам на пике цен ?
Чета ржу.
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:25

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Надо брать?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:19

  es77 написав:Frant Растишка.
БудитТолькоДаражать
Хм.Долго не читал форум.
Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба

Найсмішніше полягає в тому, що я жодного дня за все своє життя - не працював у ВУзі)))
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:23

  Frant написав:
  es77 написав:Frant Растишка.
БудитТолькоДаражать
Хм.Долго не читал форум.
Это тот Франт что препод в ВУЗ-е на 10 т.грн., 7 лет подряд рассказывающий что в пшоно-олийной державе недвига расти не может потому что у пересичного нету денег на буханку хлеба

Найсмішніше полягає в тому, що я жодного дня за все своє життя - не працював у ВУзі)))

так а что за однухи вы купили и по чём?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 00:23

FT разтішкам - гібридний формат роботи не працює - пора в ох

https://dou.ua/forums/topic/36050/
разтішкам на радість від FT
Британське видання Financial Times опублікувало колонку редактора Каміли Кавендіш під назвою «Настав час визнати, що гібрид не працює».

і комєнт
https://dou.ua/forums/topic/36050/#2318179
Якщо спробувати оцінити об’єм офісної нерухомості в трильйонах доларів, яка виявилась нікому не потрібною за 2020-2022 роки, то це буде вражаюча цифра.
Витрати компаній на будівництво офісів вже ніколи не повернуться. А це трильйонні активи, або витрати. З якого боку дивитись :)
Здавати в оренду їх нікому, або набагато важче. Навіть в Києві значна частина офісів стоять вже два роки напівпорожні. Тому зрозуміло, що інвестори в нерухомість будуть замовляти статті в газетах, дослідження в певних науковців, які розказуватимуть «чому потрібні офіси». Завжди варто дивитись «кому вигідно». Ціни на оренду, офісну нерухомість просядуть по сотням міст мільйонників на планеті. Можливо, навіть на 20-60% від цін 2019 року для оренди і на 10-40% для купівлі.

https://dou.ua/forums/topic/36050/#2321860
про Київ.
пів року тому друг винайняв приміщення, не офіс-офіс айтішників, але саме виселений офіс підприємства, щось порядка 16ти квадратів за смішні 4к грн (Південний Вокзал)
Ще 3 місяці тому інший друг винайняв магазин на Саксаганського щось порядка 8к за 10 квадратів (не супер біля центру, але вже далеко не початок вулиці)
в доковідні часи, такі приміщення нереально було знайти( цінник точно був десь 2х мінімум)

пора в охвіс, Хі-хі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:18

  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/36050/
разтішкам на радість від FT
Британське видання Financial Times опублікувало колонку редактора Каміли Кавендіш під назвою «Настав час визнати, що гібрид не працює».

Капець заказуха.
люди прагнуть невимушеного спілкування — розмови в коридорі, розмови з бариста

Ну да, ну да, а економія на часі, на оренді ітд іх не хвилює :D
BIGor
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