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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 січ, 2022 14:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Франта, навереое, взламали. Он же вещал что должно быть дешевле чем в Могадишо, и приводил какие то данные и графики. говорил что дорого в 2015 и купил в 2021 после 100%+ роста. Просто гений инвестиций!
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:14
я думаю что он просто пошутил))) продажы везде стопнулись курс растет, и он прекрасно это понимает =)
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:03
день, когда некоторые спекулянты (в недвигу) стали инвесторами
Востаннє редагувалось baraka в Пон 17 січ, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:51
Додано: Пон 17 січ, 2022 17:12
Додано: Пон 17 січ, 2022 17:35
В Штатах падают продажи домов. С ускорением. Причина - взлет ипотечных ставок (30-летки достигли 3,5%, т.е. вернулись к пре-пандемическим значениям) и относительной недоступности жилья (средней стоимости дома / средний доход домохозяйства). В то же время ФРС только в ноябре начал сокрашать выкуп MBS-закладных. Наблюдаем
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