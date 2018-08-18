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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9317931893199320

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 145
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Франта, навереое, взламали. Он же вещал что должно быть дешевле чем в Могадишо, и приводил какие то данные и графики. говорил что дорого в 2015 и купил в 2021 после 100%+ роста. Просто гений инвестиций!
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:14

  DmitryK написав:Франта, навереое, взламали. Он же вещал что должно быть дешевле чем в Могадишо, и приводил какие то данные и графики. говорил что дорого в 2015 и купил в 2021 после 100%+ роста. Просто гений инвестиций!

я думаю что он просто пошутил))) продажы везде стопнулись курс растет, и он прекрасно это понимает =)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:03

день, когда некоторые спекулянты (в недвигу) стали инвесторами :)
Востаннє редагувалось baraka в Пон 17 січ, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:51

  baraka написав:день, когда некоторые спекулянты (в недвигу) стали инвесторами :)

дежаву 2008?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:12

  flyman написав:
  baraka написав:день, когда некоторые спекулянты (в недвигу) стали инвесторами :)

дежаву 2008?

и у меня) так что там по окупаемости в $?))) :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:35

В Штатах падают продажи домов. С ускорением. Причина - взлет ипотечных ставок (30-летки достигли 3,5%, т.е. вернулись к пре-пандемическим значениям) и относительной недоступности жилья (средней стоимости дома / средний доход домохозяйства). В то же время ФРС только в ноябре начал сокрашать выкуп MBS-закладных. Наблюдаем

Зображення

https://www.bankofamerica.com/mortgage/mortgage-rates/
zРадио
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