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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 січ, 2022 19:33
Libo написав: UA написав:
Ой, рассрочников застройщики имеют жестко и без вазелина
Цену метра поднимут, а новым игрокам в бетонное казино предложат акцию со скидкой в 20%
Если все проанализировать и разобраться, лучше влезть в рассрочку и сыграть в бетонное казино, имея при этом свою квартиру, чем остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два с обесценивающимися бумажками.
Я примерно тоже самое говорю всем, кто спрашивает совета по покупке перовой квартиры для собственного проживания.
Только рекомендую вообще не влазить в инвестирование, а покупать юридически безупречный вариант на вторичке.
Пускай гостинку на Ветряных горах.
А потом уже, при наличии соответствующего дохода, не на последние деньги, очень осторожно, изучив всё и вся инвестировать в проверенного годами застройщика с безупречной
репутацией.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 19:47
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Додано: Пон 17 січ, 2022 21:10
Faceless написав: Libo написав:
Если все проанализировать и разобраться, лучше влезть в рассрочку и сыграть в бетонное казино, имея при этом свою квартиру, чем остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два с обесценивающимися бумажками.
Еще круче влезть в рассрочку, бетонное казино, которое станет недостроем - и все равно остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два, но даже без бумажек
либо зазывалой у наперсточников на полставки устроился
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Додано: Пон 17 січ, 2022 21:53
Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:18
Faceless написав: Libo написав:
Если все проанализировать и разобраться, лучше влезть в рассрочку и сыграть в бетонное казино, имея при этом свою квартиру, чем остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два с обесценивающимися бумажками.
Еще круче влезть в рассрочку, бетонное казино, которое станет недостроем - и все равно остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два, но даже без бумажек
Последние несколько лет в первичке ловить было нечего.
Если сделают кратный девал, то можно смело запрыгивать в первичку, пока цены стройматериалов и зарплаты не догонят (повторение 2015-го).
Если кратный девал не сделают - то с такими ценами на энергоносители, как сейчас, я не понимаю, что вообще будет.
Голимый грес уже сейчас стоит почти в 2 раза дороже в $, чем было в 2013.
То же самое касается почти всех остальных стройматериалов.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Пон 17 січ, 2022 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:22
zРадио написав:
Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?
хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:34
flyman написав:
Британське видання Financial Times опублікувало колонку редактора Каміли Кавендіш під назвою «Настав час визнати, що гібрид не працює».
Навіть в Британії це не дуже працює, нещодавно шукав роботу, десь тільки одна позиція з 10 передбачала ходіння в офіс, третина фулл ремоут інші - гібрид 1-2 дня в офісі.
Ціни на нерухомість більше всього виросли в місцевих іпенях Уельсі, більше 10%, в Лондоні - 2.4%. Народ схоже впевнений в тому що ремоут надовго.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:38
Унуноктий написав: zРадио написав:
Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?
хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?
Про минимальный ценник в прайсе. Стадия готовности может и отличается незначительно в зависимости от того, когда туда заглянуть.
Оранж уже сдаешь?
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:41
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:42
zРадио написав: Унуноктий написав: zРадио написав:
Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?
хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?
Про минимальный ценник в прайсе. Стадия готовности может и отличается незначительно в зависимости от того, когда туда заглянуть.
Оранж уже сдаешь?
оранж тоже в ремонте... нет возможности быстро делать ремонт и там и там и ещё в доме что то делать.... мало зарабатую...
думаю и оранж и медовый сдам в апреле
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