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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 146
1. Не вище 900
16%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
5%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:33

  Libo написав:
  UA написав:Ой, рассрочников застройщики имеют жестко и без вазелина :mrgreen:
Цену метра поднимут, а новым игрокам в бетонное казино предложат акцию со скидкой в 20%


Если все проанализировать и разобраться, лучше влезть в рассрочку и сыграть в бетонное казино, имея при этом свою квартиру, чем остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два с обесценивающимися бумажками. :wink:

Я примерно тоже самое говорю всем, кто спрашивает совета по покупке перовой квартиры для собственного проживания.
Только рекомендую вообще не влазить в инвестирование, а покупать юридически безупречный вариант на вторичке.
Пускай гостинку на Ветряных горах.
А потом уже, при наличии соответствующего дохода, не на последние деньги, очень осторожно, изучив всё и вся инвестировать в проверенного годами застройщика с безупречной :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: репутацией.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Графиня Трибека Крушельницкая распродаётся
https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 674281064/
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:10

  Faceless написав:
  Libo написав:Если все проанализировать и разобраться, лучше влезть в рассрочку и сыграть в бетонное казино, имея при этом свою квартиру, чем остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два с обесценивающимися бумажками.

Еще круче влезть в рассрочку, бетонное казино, которое станет недостроем - и все равно остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два, но даже без бумажек :mrgreen:


либо зазывалой у наперсточников на полставки устроился
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:53

Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:18

  Faceless написав:
  Libo написав:Если все проанализировать и разобраться, лучше влезть в рассрочку и сыграть в бетонное казино, имея при этом свою квартиру, чем остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два с обесценивающимися бумажками.

Еще круче влезть в рассрочку, бетонное казино, которое станет недостроем - и все равно остаться безхатченком на десятилетие, а то и на два, но даже без бумажек :mrgreen:


Последние несколько лет в первичке ловить было нечего.
Если сделают кратный девал, то можно смело запрыгивать в первичку, пока цены стройматериалов и зарплаты не догонят (повторение 2015-го).
Если кратный девал не сделают - то с такими ценами на энергоносители, как сейчас, я не понимаю, что вообще будет.
Голимый грес уже сейчас стоит почти в 2 раза дороже в $, чем было в 2013.
То же самое касается почти всех остальных стройматериалов.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Пон 17 січ, 2022 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:22

  zРадио написав:Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?

хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:34

  flyman написав:Британське видання Financial Times опублікувало колонку редактора Каміли Кавендіш під назвою «Настав час визнати, що гібрид не працює».

Навіть в Британії це не дуже працює, нещодавно шукав роботу, десь тільки одна позиція з 10 передбачала ходіння в офіс, третина фулл ремоут інші - гібрид 1-2 дня в офісі.
Ціни на нерухомість більше всього виросли в місцевих іпенях Уельсі, більше 10%, в Лондоні - 2.4%. Народ схоже впевнений в тому що ремоут надовго.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:38

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?

хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?


Про минимальный ценник в прайсе. Стадия готовности может и отличается незначительно в зависимости от того, когда туда заглянуть.

Оранж уже сдаешь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:41

Успіху та Флаю обов'язково звернути увагу!

Антивандальный лофт
https://nemihail.livejournal.com/357584.html
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:42

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?

хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?


Про минимальный ценник в прайсе. Стадия готовности может и отличается незначительно в зависимости от того, когда туда заглянуть.

Оранж уже сдаешь?

оранж тоже в ремонте... нет возможности быстро делать ремонт и там и там и ещё в доме что то делать.... мало зарабатую...
думаю и оранж и медовый сдам в апреле
Унуноктий
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