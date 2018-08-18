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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9320932193229323>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 146
1. Не вище 900
16%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
5%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:43

Унуноктий
https://news.finance.ua/ua/news/-/50670 ... i-eksperty
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вопрос ни о чем.
Есть недвижимость,даже в пределах г.Киева,которая и за 1 доллар на фиг не нужна.
Оно может и можно образно говоря перепродать за 2 доллара,
но сколько здоровья поубавится от владения,а главное проживания в таком.
Уж лучше арендовать.
Благо рынок аренды сейчас такой,что нет аукционов,и таки можно что-то выцепить более менее даже в приличной локации.
Я покупал весной по 1700 ( с учетом текущего курса евро), но уже в таком состоянии с мебелью даже более менее,когда зашли приличные арендаторы буквально в один момент, и уже больше 5 штук отбилось. Но это штучный вариант,вторичка,но дом 2010 "плюс",зеленый тихий центр.Это не КРН конечно.
Такое не подешевеет.
А вот Драгоманова,Ахматовой-Ахметова,Пчилки по 1500 - это себя не уважать.
А 3000 в ЖК Славутич - вообще трешак, цена пригорода Вены.
Был в этом ЖК Славутич, знакомый взял две однушки по 1200 на котле.
Ни хрена не понравилось, единственное,что прямо с ЖК вход в метро.
Спрашивал - че Галактику тогда не взял за тех же 1200 тогда (он сам коренной Русановец,имеет там две советские чешки), отвечает, - "бо ЖК Славутич-це круто, хотя и на гадюшной трассе находится (не знаю,что за проспект такой дикий,с толпами машин, просто из окна в ужасе видел).
На кой хрен спрашивается за 150 штук покупать да еще и однуху в этом ЖК Славутич.
Ни детей нормально не вырастишь, ни самому нормально пожить.
А потом фиг заработаешь такие бабки, в Киеве во всяком случае, учитывая.сколько на жизнь там уходит.
А еще помню даже на его машине пилили туда - конкретно так с левобережки.
Многое в Киеве вообще - как в аппокалипсисах будущего про роботов.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 17 січ, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цены оранжа, обратите внимание на ассортимент
походу его все набрались с одной и той же целью)

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 300951768/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:50

  kingkongovets написав:цены оранжа, обратите внимание на ассортимент
походу его все набрались с одной и той же целью)

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 300951768/

*39,5м2. = 61 250 $ сцуко!!!! я за 19500 брал!!!
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:
  kingkongovets написав:цены оранжа, обратите внимание на ассортимент
походу его все набрались с одной и той же целью)

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 300951768/

*39,5м2. = 61 250 $ сцуко!!!! я за 19500 брал!!!
это квартиры с ремонтом
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:55

  kingkongovets написав:
Унуноктий написав:
  kingkongovets написав:цены оранжа, обратите внимание на ассортимент
походу его все набрались с одной и той же целью)

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 300951768/

*39,5м2. = 61 250 $ сцуко!!!! я за 19500 брал!!!
это квартиры с ремонтом

но без мебели, ну пусть ещё десятка мне станет плитка в санузлах и ламинат на полу
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:
  kingkongovets написав:
Унуноктий написав:[quote="5377438:kingkongovets"]цены оранжа, обратите внимание на ассортимент
походу его все набрались с одной и той же целью)

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 300951768/

*39,5м2. = 61 250 $ сцуко!!!! я за 19500 брал!!!
это квартиры с ремонтом

но без мебели, ну пусть ещё десятка мне станет плитка в санузлах и ламинат на полу[/quote]тебе виднее, но меня бы поднапрягла такая конкуренция, думаю такая саша там далеко не одна
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:12

  kingkongovets написав:
Унуноктий написав:
  kingkongovets написав:но без мебели, ну пусть ещё десятка мне станет плитка в санузлах и ламинат на полу
тебе виднее, но меня бы поднапрягла такая конкуренция, думаю такая саша там далеко не одна

есть куда уступать)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:14

  Рыба-сом написав:Антивандальный лофт
https://nemihail.livejournal.com/357584.html

Фу-фу-фу, тащить этого мента-пропагандона ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:26

  pesikot написав:
  Рыба-сом написав:Антивандальный лофт
https://nemihail.livejournal.com/357584.html

Фу-фу-фу, тащить этого мента-пропагандона ...

дизайн стирений з моєго цоколя, тільки нема дивана на піддонах.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:29

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?

хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?

https://news.finance.ua/ua/news/-/50670 ... i-eksperty
https://www.youtube.com/watch?v=PkY1CCvwl5s
Иногда интересно посмотреть про трешовые ЖК Киева.
Вот в обзоре про ЖК Медовый:
-----40 минут не в час пик от м.Лукьяновская
-----место достаточно мрачное
----летит самолетик на посадку
-----человейник возле кладбища
-----жить здесь будут не самые приятные слои населения
----место сейсмически неустойчивое,дома сползают,кругом подпорки

А вот это уже из ФБ от жильцов:
---Зробив замір шуму при посадці літака на "Жуляни"... 77 Децебел... Жах... Хіба можна будувати житло?

Одним словом,похоже,что хуже только ж.... Киева - ЖК Оранж Сити,
возле бетононалива Ковальской в промзоне типа как в фильме "Сталкер".

Печалька.
И свидетельство загнивания эк.модели.
Но в условиях нищеты и на таком можно делать бабки.
Бедные перепродают еще более бедным.
Автор77
 
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