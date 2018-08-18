Додано: Пон 17 січ, 2022 22:43

Вопрос ни о чем.Есть недвижимость,даже в пределах г.Киева,которая и за 1 доллар на фиг не нужна.Оно может и можно образно говоря перепродать за 2 доллара,но сколько здоровья поубавится от владения,а главное проживания в таком.Уж лучше арендовать.Благо рынок аренды сейчас такой,что нет аукционов,и таки можно что-то выцепить более менее даже в приличной локации.Я покупал весной по 1700 ( с учетом текущего курса евро), но уже в таком состоянии с мебелью даже более менее,когда зашли приличные арендаторы буквально в один момент, и уже больше 5 штук отбилось. Но это штучный вариант,вторичка,но дом 2010 "плюс",зеленый тихий центр.Это не КРН конечно.Такое не подешевеет.А вот Драгоманова,Ахматовой-Ахметова,Пчилки по 1500 - это себя не уважать.А 3000 в ЖК Славутич - вообще трешак, цена пригорода Вены.Был в этом ЖК Славутич, знакомый взял две однушки по 1200 на котле.Ни хрена не понравилось, единственное,что прямо с ЖК вход в метро.Спрашивал - че Галактику тогда не взял за тех же 1200 тогда (он сам коренной Русановец,имеет там две советские чешки), отвечает, - "бо ЖК Славутич-це круто, хотя и на гадюшной трассе находится (не знаю,что за проспект такой дикий,с толпами машин, просто из окна в ужасе видел).На кой хрен спрашивается за 150 штук покупать да еще и однуху в этом ЖК Славутич.Ни детей нормально не вырастишь, ни самому нормально пожить.А потом фиг заработаешь такие бабки, в Киеве во всяком случае, учитывая.сколько на жизнь там уходит.А еще помню даже на его машине пилили туда - конкретно так с левобережки.Многое в Киеве вообще - как в аппокалипсисах будущего про роботов.