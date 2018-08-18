Унуноктий
https://news.finance.ua/ua/news/-/50670 ... i-eksperty
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вопрос ни о чем.
Есть недвижимость,даже в пределах г.Киева,которая и за 1 доллар на фиг не нужна.
Оно может и можно образно говоря перепродать за 2 доллара,
но сколько здоровья поубавится от владения,а главное проживания в таком.
Уж лучше арендовать.
Благо рынок аренды сейчас такой,что нет аукционов,и таки можно что-то выцепить более менее даже в приличной локации.
Я покупал весной по 1700 ( с учетом текущего курса евро), но уже в таком состоянии с мебелью даже более менее,когда зашли приличные арендаторы буквально в один момент, и уже больше 5 штук отбилось. Но это штучный вариант,вторичка,но дом 2010 "плюс",зеленый тихий центр.Это не КРН конечно.
Такое не подешевеет.
А вот Драгоманова,Ахматовой-Ахметова,Пчилки по 1500 - это себя не уважать.
А 3000 в ЖК Славутич - вообще трешак, цена пригорода Вены.
Был в этом ЖК Славутич, знакомый взял две однушки по 1200 на котле.
Ни хрена не понравилось, единственное,что прямо с ЖК вход в метро.
Спрашивал - че Галактику тогда не взял за тех же 1200 тогда (он сам коренной Русановец,имеет там две советские чешки), отвечает, - "бо ЖК Славутич-це круто, хотя и на гадюшной трассе находится (не знаю,что за проспект такой дикий,с толпами машин, просто из окна в ужасе видел).
На кой хрен спрашивается за 150 штук покупать да еще и однуху в этом ЖК Славутич.
Ни детей нормально не вырастишь, ни самому нормально пожить.
А потом фиг заработаешь такие бабки, в Киеве во всяком случае, учитывая.сколько на жизнь там уходит.
А еще помню даже на его машине пилили туда - конкретно так с левобережки.
Многое в Киеве вообще - как в аппокалипсисах будущего про роботов.