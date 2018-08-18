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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9320932193229323

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 146
1. Не вище 900
16%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
5%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:35

  Автор77 написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?

хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?

https://news.finance.ua/ua/news/-/50670 ... i-eksperty
https://www.youtube.com/watch?v=PkY1CCvwl5s
Иногда интересно посмотреть про трешовые ЖК Киева.
Вот в обзоре про ЖК Медовый:
-----40 минут не в час пик от м.Лукьяновская
-----место достаточно мрачное
----летит самолетик на посадку
-----человейник возле кладбища
-----жить здесь будут не самые приятные слои населения
----место сейсмически неустойчивое,дома сползают,кругом подпорки

А вот это уже из ФБ от жильцов:
---Зробив замір шуму при посадці літака на "Жуляни"... 77 Децебел... Жах... Хіба можна будувати житло?

Одним словом,похоже,что хуже только ж.... Киева - ЖК Оранж Сити,
возле бетононалива Ковальской в промзоне типа как в фильме "Сталкер".

Печалька.
И свидетельство загнивания эк.модели.
Но в условиях нищеты и на таком можно делать бабки.
Бедные перепродают еще более бедным.

и что ты хотел сказать?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати кто то верит в начало войны?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 01:02

  Унуноктий написав:кстати кто то верит в начало войны?


В смысле "верит"?
Пока она не началась можно говорить о вероятности.
Верит или не верит - это о полных идиотах.
Я оцениваю вероятность как крайне высокую.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 01:20

  rjkz написав:
  Унуноктий написав:кстати кто то верит в начало войны?


В смысле "верит"?
Пока она не началась можно говорить о вероятности.
Верит или не верит - это о полных идиотах.
Я оцениваю вероятность как крайне высокую.


Они нам завидывают в России, потому что я написал что мы живем в Третьем рейхе
https://kiev-x.in/viewtopic.php?p=1112#p1112
война будет из-за меня.

Вы уже продали квартиру? Вы хотите повторить Донецк?

Und wieder werden Menschen kommen und gehen und wieder werden sie Erneuerung, Freude und Inspiration spüren, die Idee der Bewegung lebt in unserem Volk mit der Bewegung, sie ist ein Symbol für die Ewigkeit. Es lebe der Nationalsozialist, lang lebe Deutschland
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 01:50

  rjkz написав:Я оцениваю вероятность как крайне высокую.


В армии служил? Какое звание, ВУС?
В тероборону записался или ссышься? :oops: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 04:23

  Libo написав:
  rjkz написав:Я оцениваю вероятность как крайне высокую.


В армии служил? Какое звание, ВУС?
В тероборону записался или ссышься? :oops: :roll:


What about you? :mrgreen:
rjkz
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