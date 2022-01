Додано: Вів 18 січ, 2022 04:23

Libo написав: rjkz написав: Я оцениваю вероятность как крайне высокую. Я оцениваю вероятность как крайне высокую.



В армии служил? Какое звание, ВУС?

В тероборону записался или ссышься? В армии служил? Какое звание, ВУС?В тероборону записался или ссышься?

What about you?