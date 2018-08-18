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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9321932293239324>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 146
1. Не вище 900
16%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
5%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:35

  Автор77 написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?

хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?

https://news.finance.ua/ua/news/-/50670 ... i-eksperty
https://www.youtube.com/watch?v=PkY1CCvwl5s
Иногда интересно посмотреть про трешовые ЖК Киева.
Вот в обзоре про ЖК Медовый:
-----40 минут не в час пик от м.Лукьяновская
-----место достаточно мрачное
----летит самолетик на посадку
-----человейник возле кладбища
-----жить здесь будут не самые приятные слои населения
----место сейсмически неустойчивое,дома сползают,кругом подпорки

А вот это уже из ФБ от жильцов:
---Зробив замір шуму при посадці літака на "Жуляни"... 77 Децебел... Жах... Хіба можна будувати житло?

Одним словом,похоже,что хуже только ж.... Киева - ЖК Оранж Сити,
возле бетононалива Ковальской в промзоне типа как в фильме "Сталкер".

Печалька.
И свидетельство загнивания эк.модели.
Но в условиях нищеты и на таком можно делать бабки.
Бедные перепродают еще более бедным.

и что ты хотел сказать?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати кто то верит в начало войны?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 01:02

  Унуноктий написав:кстати кто то верит в начало войны?


В смысле "верит"?
Пока она не началась можно говорить о вероятности.
Верит или не верит - это о полных идиотах.
Я оцениваю вероятность как крайне высокую.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:03

Курс на рівнях +1% минулого року, а поховальна команда Держави вже на марші:-)

Хоча про що Я, вона завжди на марші
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Курс на рівнях +1% минулого року, а поховальна команда Держави вже на марші:-)

Хоча про що Я, вона завжди на марші
в державе и вокруг нее все хорошо?
как дела в экономике, энергетике - тоже все норм? серьезно?

оптимизм - это хорошо, но с ксанаксами и всякими белыми порошками надо поосторожнее
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:45

  kingkongovets написав:
Первый написав:Курс на рівнях +1% минулого року, а поховальна команда Держави вже на марші:-)

Хоча про що Я, вона завжди на марші
в державе и вокруг нее все хорошо?
как дела в экономике, энергетике - тоже все норм? серьезно?

оптимизм - это хорошо, но с ксанаксами и всякими белыми порошками надо поосторожнее

Систему пустить под откос очень сложно, вообще это огромный минус для реформирования и преобразования в лучшую сторону, но играет на руку при таких гениальных управленцах как Зе и его гениальная команда.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:Курс на рівнях +1% минулого року, а поховальна команда Держави вже на марші:-)

Хоча про що Я, вона завжди на марші
в державе и вокруг нее все хорошо?
как дела в экономике, энергетике - тоже все норм? серьезно?

оптимизм - это хорошо, но с ксанаксами и всякими белыми порошками надо поосторожнее

Систему пустить под откос очень сложно, вообще это огромный минус для реформирования и преобразования в лучшую сторону, но играет на руку при таких гениальных управленцах как Зе и его гениальная команда.
та я о конкретных вещах - о ситуации возле границ и состоянии экономики в целом

зы:
кацапы посольских вывозят
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:кстати кто то верит в начало войны?


Россия эвакуирует из Украины семьи своих дипломатов - СМИ.
https://korrespondent.net/ukraine/44382 ... omatov-smy

Канада перебрасывает спецназ в Украину - СМИ.
https://korrespondent.net/world/4438194 ... kraynu-smy


Сегодня Украина размещает бумаги, поглядим, что инвестор скажет.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:33

  rjkz написав:
  Унуноктий написав:кстати кто то верит в начало войны?


В смысле "верит"?
Пока она не началась можно говорить о вероятности.
Верит или не верит - это о полных идиотах.
Я оцениваю вероятность как крайне высокую.


война может вестись разными способами: экономическая, энергетическая, диверсионная, прямое вторжение, интернет, прокси (через ОРДЛО) и т.д.

какой именно вариант вы оцениваете как крайне высокий ?
Востаннє редагувалось baraka в Вів 18 січ, 2022 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:33

  Унуноктий написав:кстати кто то верит в начало войны?

Кацапы уже кое что получили своими предъявами:
Рынок ОВГЗ подкосило
Давление на курс
Иностранные инвесторы близки к панике

Сотрудникам иностранных представительств в Киеве дана команда держать вещи собранными и иметь полный бак в авто.
CNN насмотрелись.

Прорубывание коридора в Крым с одновременной угрозой по другим направления возможно.
Для оккупации всего Левого берега Днепра им мобилизацию проводить нужно.
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