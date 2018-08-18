Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 січ, 2022 23:35
Автор77 написав: Унуноктий написав: zРадио написав:
Практики, так КГС шмогла поднять цены, или не шмогла? Однушки от 800 долларов за м2, двушки - от 710. Сколько лет уже этим ценникам на вход?
хз, я медовый па 800 покупал в 2019 году уже ремонт заканчиваю.... а ты про котлованы?
https://news.finance.ua/ua/news/-/50670 ... i-eksperty https://www.youtube.com/watch?v=PkY1CCvwl5s
Иногда интересно посмотреть про трешовые ЖК Киева.
Вот в обзоре про ЖК Медовый:
-----40 минут не в час пик от м.Лукьяновская
-----место достаточно мрачное
----летит самолетик на посадку
-----человейник возле кладбища
-----жить здесь будут не самые приятные слои населения
----место сейсмически неустойчивое,дома сползают,кругом подпорки
А вот это уже из ФБ от жильцов:
---Зробив замір шуму при посадці літака на "Жуляни"... 77 Децебел... Жах... Хіба можна будувати житло?
Одним словом,похоже,что хуже только ж.... Киева - ЖК Оранж Сити,
возле бетононалива Ковальской в промзоне типа как в фильме "Сталкер".
Печалька.
И свидетельство загнивания эк.модели.
Но в условиях нищеты и на таком можно делать бабки.
Бедные перепродают еще более бедным.
и что ты хотел сказать?
Унуноктий
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:35
кстати кто то верит в начало войны?
Унуноктий
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Додано: Вів 18 січ, 2022 01:02
Унуноктий написав:
кстати кто то верит в начало войны?
В смысле "верит"?
Пока она не началась можно говорить о вероятности.
Верит или не верит - это о полных идиотах.
Я оцениваю вероятность как крайне высокую.
rjkz
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Додано: Вів 18 січ, 2022 09:03
Курс на рівнях +1% минулого року, а поховальна команда Держави вже на марші:-)
Хоча про що Я, вона завжди на марші
Первый
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Додано: Вів 18 січ, 2022 09:24
Первый написав:Курс на рівнях +1% минулого року, а поховальна команда Держави вже на марші:-) Хоча про що Я, вона завжди на марші
в державе и вокруг нее все хорошо?
как дела в экономике, энергетике - тоже все норм? серьезно?
оптимизм - это хорошо, но с ксанаксами и всякими белыми порошками надо поосторожнее
kingkongovets
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Додано: Вів 18 січ, 2022 09:45
kingkongovets написав: Первый написав:Курс на рівнях +1% минулого року, а поховальна команда Держави вже на марші:-) Хоча про що Я, вона завжди на марші
в державе и вокруг нее все хорошо?
как дела в экономике, энергетике - тоже все норм? серьезно?
оптимизм - это хорошо, но с ксанаксами и всякими белыми порошками надо поосторожнее
Систему пустить под откос очень сложно, вообще это огромный минус для реформирования и преобразования в лучшую сторону, но играет на руку при таких гениальных управленцах как Зе и его гениальная команда.
hume
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Додано: Вів 18 січ, 2022 09:49
hume написав: kingkongovets написав: Первый написав:Курс на рівнях +1% минулого року, а поховальна команда Держави вже на марші:-) Хоча про що Я, вона завжди на марші
в державе и вокруг нее все хорошо?
как дела в экономике, энергетике - тоже все норм? серьезно?
оптимизм - это хорошо, но с ксанаксами и всякими белыми порошками надо поосторожнее
Систему пустить под откос очень сложно, вообще это огромный минус для реформирования и преобразования в лучшую сторону, но играет на руку при таких гениальных управленцах как Зе и его гениальная команда.
та я о конкретных вещах - о ситуации возле границ и состоянии экономики в целом
зы:
кацапы посольских вывозят
kingkongovets
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:28
Унуноктий написав:
кстати кто то верит в начало войны?
Россия эвакуирует из Украины семьи своих дипломатов - СМИ.
https://korrespondent.net/ukraine/44382 ... omatov-smy
Канада перебрасывает спецназ в Украину - СМИ.
https://korrespondent.net/world/4438194 ... kraynu-smy
Сегодня Украина размещает бумаги, поглядим, что инвестор скажет.
Чукча2
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:33
rjkz написав: Унуноктий написав:
кстати кто то верит в начало войны?
В смысле "верит"?
Пока она не началась можно говорить о вероятности.
Верит или не верит - это о полных идиотах.
Я оцениваю вероятность как крайне высокую.
война может вестись разными способами: экономическая, энергетическая, диверсионная, прямое вторжение, интернет, прокси (через ОРДЛО) и т.д.
какой именно вариант вы оцениваете как крайне высокий ?
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baraka
в Вів 18 січ, 2022 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:33
Унуноктий написав:
кстати кто то верит в начало войны?
Кацапы уже кое что получили своими предъявами:
Рынок ОВГЗ подкосило
Давление на курс
Иностранные инвесторы близки к панике
Сотрудникам иностранных представительств в Киеве дана команда держать вещи собранными и иметь полный бак в авто.
CNN насмотрелись.
Прорубывание коридора в Крым с одновременной угрозой по другим направления возможно.
Для оккупации всего Левого берега Днепра им мобилизацию проводить нужно.
UA
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